Detoks alkoholowy Gdynia - jak przebiega zabieg i gdzie można go przeprowadzić w Gdyni?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez chorych, którzy próbują działać na własną rękę jest gwałtowne odstawienie alkoholu. Jest to błąd z uwagi na występowanie nieprzyjemnych dolegliwości związanych z zespołem abstynencyjnym. W konsekwencji tego, osoby uzależnione najczęściej poddają się i ponownie wracają do nałogu, z uwagi na niemożność poradzenia sobie z uciążliwymi objawami. W tej sytuacji najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie dla nich detoks. Dla wielu chorych jest to pierwszy krok na drodze do walki z nałogiem. Jednym z miast gdzie wykonywane jest odtrucie alkoholowe jest Gdynia. Jak przebiega zabieg i dlaczego warto się na niego zdecydować?

Dlaczego warto zdecydować się na detoks?

Detoks alkoholowy jest wykonywany w wielu polskich miastach, m.in. takich jak Gdynia. Odtruwanie pozwala z jednej strony na pozbycie się z organizmu nagromadzonych toksyn, z drugiej zaś na uzupełnienie niedoborów minerałów i witamin. W wielu przypadkach detoks ratuje nie tylko zdrowie, ale również życie. Jego celem jest przywrócenie równowagi w organizmie, a także złagodzenie skutków zespołu abstynencyjnego, które najczęściej objawiają się w postaci drgawek, majaków, ataków padaczkowych i stanów lękowych. Odtruwanie jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do pełnego leczenia, gdyż umożliwia regenerację organizmu i szybki powrót do normalnego funkcjonowania.

Jak przebiega zabieg odtruwania?

Odtruwanie organizmu z alkoholu przeprowadzane w takich miastach jak Gdynia zazwyczaj ma miejsce w profesjonalnych klinikach ukierunkowanych na leczenie uzależnień. Cały proces odbywa się pod okiem doświadczonych lekarzy. Pierwszym krokiem jest dokładny wywiad oraz przeprowadzenie badań, pozwalających ustalić stan zdrowia pacjenta. Dzięki temu lekarz może określić rodzaj składników, które powinny znaleźć się w płynie infuzyjnym aplikowanym dożylnie. Najczęściej podaje się witaminę B1, potas oraz magnez. Płyn infuzyjny oczyszcza organizm z toksyn. Dodatkowo, aby złagodzić skutki zespołu abstynencyjnego, podaje się środki uspokajające, przeciwbólowe, a także nasenne.

Odtrucie alkoholowe Gdynia - gdzie wykonać zabieg?

Z usługi detoksu alkoholowego w Gdyni można skorzystać w klinice Nasz Gabinet, zlokalizowanej prz ul. Biskupa Dominika 24-30. Długość trwania zabiegu wynosi od 12 do 24 godzin, w trakcie których lekarze nie tylko dbają o oczyszczenie organizmu chorego z toksyn, zlikwidowanie objawów zespołu abstynencyjnego, ale również wyrównanie stanu psychicznego pacjenta. Wszystko to sprzyja szybszej regeneracji uzależnionego. Klinika oferuje dwie wersje pakietu związanego z odtruwaniem - podstawową i rozszerzoną. Dodatkowo prowadzi kompleksową terapię leczenia uzależnień.

Autor: lek. Jan Wokulski