Derby Trójmiasta coraz bliżej. Arka Gdynia - Lechia Gdańsk. Wynik NA ŻYWO. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream online

W przerwie na mecze reprezentacyjne w Gdyni i Gdańsku panowała wielka mobilizacja. I nic dziwnego, bo przed nami kolejne derby Trójmiasta. Arka zmierzy się z Lechią w ramach 12. kolejki PKO Ekstraklasy. W ostatnich latach niezmienne jest to, że derby są niezwykle wyczekiwane, a sportowym faworytem jest Lechia Gdańsk.

Historia ostatnich derbów Trójmiasta na poziomie ekstraklasy to drażliwy temat wśród kibiców z Gdyni i niezwykle lubiany obszar dyskusji kibiców z Gdańska. Liczby są takie, że na 13 potyczek Lechia Gdańsk triumfowała nad Arką Gdynia aż 10 razy. Trzy remisy padały wyłącznie na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej w Gdyni. Podziałem punktów zakończyły się zresztą ostatnie derby Trójmiasta, do których doszło 2 kwietnia 2019 roku. Wówczas było 0:0.

Swoistym talizmanem Lechii Gdańsk jest także Flavio Paixao. Portugalczyk, który mocno wrósł już w polski grunt, jest obok Jerzego Kruszczyńskiego najlepszym strzelcem w historii derbów Trójmiasta. Obydwaj panowie zdobyli po sześć bramek. Flavio wciąż może ten rezultat poprawić, chociaż w tym sezonie wiedzie mu się słabiej.

Po stronie Lechii Gdańsk będzie także doświadczenie i rozeznanie trenera Piotra Stokowca. Porównując pierwszych szkoleniowców, w Arce Gdynia jest zupełnie odwrotnie. Od czwartku, 10 października nowym trenerem żółto-niebieskich jest Aleksandar Rogić. Serb jest "świeżakiem" w polskiej ekstraklasie, chociaż sam zapewnia, że zna temperaturę derbów z rodzinnego Belgradu. Przed meczem derbowym piłkarzy Arki specjalnie mobilizować nie trzeba, ale taktyczne założenia, mentalne ukierunkowanie zawodników przez Rogicia to wielka niewiadoma dla gości z Gdańska.

Aktualna forma sportowa i potencjał ludzki wyżej każdą stawiać akcje Lechii Gdańsk. Biało-zieloni to w tej chwili trzecia siła polskiej ekstraklasy. W tabeli mają 19 punktów po 11 kolejkach i bilans bramkowy 14-9. Arka Gdynia jest w strefie zagrożonej spadkiem, bo uzbierała tylko 9 punktów i ma bilans bramkowy 8-18. Przez to właśnie we wtorek, 8 października posadę stracił trener Jacek Zieliński.