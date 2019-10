Derby Trójmiasta. Arka Gdynia czy Lechia Gdańsk? Kto wygra derby Trójmiasta i dlaczego?

Aleksandar Rogić został nowym trenerem Arki w przerwie na reprezentację i od razu sprawdzi się w derbach Trójmiasta z Lechią. To dla niego wyzwanie, ale w Gdyni liczą, że po zwolnieniu Jacka Zielińskiego zadziała efekt nowej miotły. Jeśli uda mu się pokonać biało-zielonych, to na starcie jego pracy drużyna zyska dużo pewności siebie.

Gruzin świetnie wprowadził się do gdyńskiego zespołu. Strzelił cztery gole i przeciwko Lechii też zapewne zagra w ataku. To zawodnik dobrze wyszkolony technicznie i Arka na niego będzie mocno liczyć w derbach Trójmiasta.

Arka jeszcze nigdy w historii nie wygrała derbów z Lechią w ekstraklasie, więc to może być moment, aby także i ten kompleks przełamać. Żółto-niebiescy są zdeterminowani, aby to uczynić i wierzą, że każda seria kiedyś musi się skończyć.

Lechia jest lepsza od Arki w derbowej historii, a już w ogóle dominuje jeśli chodzi o rywalizację z lokalnym rywalem w krajowej elicie. Biało-zieloni jeszcze nigdy nie przegrali z Arką w ekstraklasie. Bilans w najwyższej klasie rozgrywkowej to 13 meczów, z których Lechia wygrała 10, a trzy spotkania zakończyły się remisami.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, zamknął sektor dla kibiców gości, więc na stadionie zasiądzie zorganizowana grupa kibiców Arki. Fani będą wspierać swój zespół, więc to gospodarze będą czuli dodatkową motywację z trybun.

2. Bo ma lepszy zespół pod względem piłkarskim

Jakość piłkarska Lechii z pewnością jest wyższa niż Arki. Biało-zieloni mają naprawdę dobry zespół, a do tego w Gdyni zagrają wzmocnieni w porównaniu do spotkania z Zagłębiem. Gotowy do gry jest już Michał Nalepa, a po pauzie za kartki wraca Filip Mladenović.

3. Bo chce się zrehabilitować za porażkę z Zagłębiem

Lechia do derbów przystąpi zdeterminowana po przegranym meczu z Zagłębiem Lubin. Tamta wpadka zezłościła biało-zielonych. Do Gdyni podopieczni trenera Piotra Stokowca pojadą zmobilizowani z chęcią rehabilitacji za przegrane spotkanie z zespołem Zagłębia.

4. Bo walczy o czołówkę tabeli

Lechia zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli i nie ukrywa, że walczy o jak najwyższe cele. Musi wygrywać spotkania, aby nie tracić dystansu do rywali. Biało-zieloni nie ukrywają, że w Gdyni chcą zdobyć koniecznie trzy punkty.