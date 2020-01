Dary o wartości aż 60 tysięcy złotych zebrane zostały przez kibiców Arki Gdynia podczas 15 akcji Żółto-Niebieski Mikołaj ZDJĘCIA

Dzięki ofiarności fanów wsparcie trafiło przede wszystkim do gdyńskiego Hospicjum dziecięcego, ale także do innych ośrodków i szpitali na Pomorzu. W tradycyjną, powtarzaną od lat przy okazji Świąt Bożego Narodzenia akcję charytatywną zaangażowani byli członkowie Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki, ale także m.in. piłkarze, rugbiści, młodzież trenująca w klubie, lokalni przedsiębiorcy sympatyzujący z żółto- niebieskimi oraz fani przebywający na emigracji. Zakrojona na tak szeroką skalę akcja poskutkowała zebraniem darów o łącznej wartości ponad 60 tysięcy złotych.

Tematem przewodnim zakończonego właśnie, piętnastego już w historii Żółto-Niebieskiego Mikołaja była zbiórka mleka dla Hospicjum. Fani przynosili kartony tego produktu na mecze z Pogonią Szczecin 30 listopada i Zagłębiem Lubin 13 grudnia.

- Sporo żywności trafiło też do siedziby SKGA - mówi jeden z kibiców, uczestniczących w zbiórce. - W efekcie zebrano niemal pięć tysięcy litrów mleka i ponad 3,2 tysiąca gotowych posiłków w słoikach.

Do przekazywania jedzenia dla podopiecznych Hospicjum zachęcali m.in. wychowanek Arki i jeden z jej liderów na boisku Michał Nalepa, były prezes klubu Wojciech Pertkiewicz oraz wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

- Efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania - mówi nam kibic zaangażowany w zbiórkę. - Takiego Żółto-Niebieskiego Mikołaja jeszcze ne było.

Do Hospicjum oprócz mleka i gotowych obiadków trafiło także 147 opakowań rękawiczek, 25 kompletów pościeli, czajniki elektryczne, blender, kuchenka mikrofalowa, pralka i ciśnieniomierz. Wsparcie przekazano jednak także do Domu Dziecka w Tczewie, Środowiskowego Domu Samopomocy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gdyni oraz do podopiecznych Fundacji Kreatywni. Ci ostatni zostali obdarowani projektorem multimedialnym, dwoma tabletami, lodówką i konsolą do gier komputerowych.