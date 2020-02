Chylońska fundacja nie będzie prowadzić dłużej świetlicy dla dzieci. "To kara wymierzona w osoby, które nie zgadzają się z Samorządnością"

- Zarzuca nam się łamanie kodeksu pracy. Laboratorium Innowacji Społecznych, które nas kontrolowało rzeczywiście dopatrzyło się tego, że pracowaliśmy odrobinę więcej niż zakładała to umowa. Praca w fundacji nie polega na 8-godzinnym trybie pracy. Od 20 lat pracuję więcej niż 8 godzin dziennie. Używam swojego samochodu, żeby zrobić zakupy dla podopiecznych lub coś przewieźć dla fundacji. Ta praca jest nienormowana. Poświęcamy się, a podmioty nas kontrolujące stworzyły z tego argument przeciwko nam. Stwierdzili też, że używam samochodu prywatnego do celów służbowych. Jeżeli ktoś da mi służbowy samochód dla organizacji pozarządowej to będę go używać. Chętnie go przyjmę. Przez cały rok 2019 próbowaliśmy się skontaktować z Panem prezydentem Michałem Guciem. Wielokrotnie pisałam też maila z prośbą o spotkanie. Próbowałam ustalić termin spotkania, żeby wyjść z tych problemów. Żadnego spotkania nie było. Dostaję zapewnienia, a co innego dostajemy potem na piśmie. Mamy dużo takich gdyńskich historii, jest bicie marketingowej piany, a rzeczywistość jest zgoła inna. Jak w komedii Barei. To jest normalna dzielnica, tylko tutaj robi się wszystko na pokaz. Ona zasługuje na to, żeby ją traktować jak każdą inną.