"Chodźcie na Plac Kaszubski" - rodzinny piknik ze strażakami ZDJĘCIA

“Chodźcie na Plac Kaszubski!” to cykl rodzinnych spotkań, który dedykowany jest dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Gdynianie i turyści spotykają się w każdy czwartek i niedzielę o godzinie 17, aż do 18 sierpnia. Każdego tygodnia organizatorzy tworzą program zupełnie na nowo. To m.in. gry podwórkowe, spotkania z ciekawymi ludźmi czy animacje.

