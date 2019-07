Burza po kontrowersyjnym wpisie wiceprezydenta Gdyni. “Murzyńskie dzieci rodzą się białe”

Internauci są jednak podzieleni. Jedni wytykają przedstawicielowi gdyńskiego Ratusza “kolonialną relację” i rasizm, inni podkreślają, że problem został rozdmuchany, a intencje wiceprezydenta były zgoła inne. Zdjęcie według nich zostało wyrwane z kontekstu, a w samej galerii były jeszcze inne fotografie, m.in. taka, na której wiceprezydent Gdyni wraz z małżonką opatrują ropiejącą ranę jednej ze spotkanych dziewczynek.

- Panie Prezydencie, warto jeszcze raz przeczytać własny post i krytycznie się nad nim zastanowić. Na poziomie symbolicznym pokazuje Pan tu brud i czystość i przypisuje je do ras, a te dzieci po prostu się kąpią. Wszystkim nam się zdarzają niezręczności... pytanie, co robimy potem – pisze Monika.

- Czy Pan Prezydent zdaje sobie sprawę z tego, że przemoc jest między innymi efektem słów, jakich używamy? Nie wiem, jakie były intencje tego posta. Ale z treści i formy wychodzi pogarda wobec osób ze zdjęcia. Osoby publiczne muszą brać odpowiedzialność za swoje słowa - ocenia Adam.

- Kto zna Michała ten wie, że jest ostatnim człowiekiem na tej planecie, którego można by posądzać o to, że kolor skóry ma dla niego znaczenie. Poprawność polityczna dzisiaj sięga zenitu i przekracza wszelkie granice. I wcale niektórym nie chodzi o to, aby chronić innych. Chcą rozgrywać nią swoje interesy. A Ci, którzy poddają przy tej okazji w wątpliwość zasadność piastowania przez Michała Gucia stanowiska wiceprezydenta, niech idą pod zimny prysznic i ochłoną, bo jego dokonania dla Gdyni i jej mieszkańców mówią same za siebie - uważa Beata.