"Bułka z serem" czyli pomysł gdyńskich licealistek na zminimalizowanie problemu marnowania żywności

Na profilu na Facebooku “Bułka z Serem” można znaleźć również przydatne strony czy ciekawe wydarzenia. Dziewczyny na swoim koncie publikują także liczne sposoby na ograniczanie marnowania żywności. Jest to również miejsce obserwacji rozwoju ich ambitnego projektu w ramach, którego dziewczyny napisały już małą książkę i nagrały filmik na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=pidsS4fTYXg&feature=youtu.be

- Naszą misją jest uświadamianie społeczeństwu wagi problemu marnowania żywności oraz realne jego zmniejszanie. Świadomość o problemie szerzymy wśród młodzieży i dorosłych poprzez nasz portal na facebook’u, największą wagę przykładamy jednak do najmłodszych. Już w październiku 2019 przeprowadziłyśmy pierwsze warsztaty w jednej z Sopockich szkół podstawowych. W najbliższym czasie planujemy przeprowadzić szereg zajęć w Trójmiejskich szkołach, przedszkolach i bibliotekach, aby przybliżyć dzieciom ów problem. Podczas warsztatów z dziećmi wykorzystujemy samodzielnie przygotowane pomoce dydaktyczne w postaci nagranego przez nas filmu oraz książki, którą napisałyśmy. Dążymy do tego, aby na podstawie naszych doświadczeń oraz zebranych materiałów móc stworzyć kompleksowy scenariusz lekcji. Mamy nadzieję, że byłby on wykorzystywany w placówkach edukacyjnych w całej Polsce, a może nawet poza jej granicami. Naszym drugim celem jest stworzenie jadłodzielni dla uczniów oraz pracowników szkoły do której uczęszczamy. Pozwoli to na realne, lokalne zmniejszanie problem marnowania żywności - powiedziała Zosia Gorska i Iga Ossowska.