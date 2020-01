Budżet Obywatelski 2020 Gdynia. Można już składać wnioski. Głosowanie zaplanowano na czerwiec. Do wydania będzie ponad 10,6 mln zł

Tak, jak w poprzednich latach, ich pomysłodawcy muszą wypełnić specjalny formularz, dostępny na stronie bo.gdynia.pl i zebrać w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy od 2 do 22 podpisów poparcia.

W tym roku projekty do Budżetu Obywatelskiego, dotyczące poszczególnych dzielnic Gdyni, zgłaszać będzie można do 24 lutego. Następnie, aż do 10 marca, trwała będzie ich weryfikacja. Ostateczna liczba projektów zaakceptowanych przez prezydenta miasta ogłoszona ma zostać najpóźniej 26 maja. Głosowanie odbędzie się w dniach 8-22 czerwca. Wyniki przedstawione zostaną trzy dni później.

Tak, jak w poprzednich latach, projekty wybierać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gdyni, bez względu na wiek. Głosować będzie można tylko przez Internet, podając numer PESEL, imię ojca i matki. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, lub nie potrafią obsługiwać komputera, będą mogły skorzystać z pomocy w siedzibach gdyńskich rad dzielnic, bibliotekach oraz w centrach sąsiedzkich.