Brazylijska fregata żaglowa z wizytą w Gdyni. Zacumowała w Basenie Prezydenta, zostanie do niedzieli. Można ją zwiedzać ZDJĘCIA

Cisne Branco to duży, trzymasztowy, mierzący 76 metrów żaglowiec. Na pokład zabiera 82 członków załogi. Nazwa fregaty w tłumaczeniu na język polski oznacza białego łabędzia i jest nawiązaniem do tytułu marszu, który jest hymnem Marynarki Wojennej Brazylii. Portem macierzystym żaglowca jest Rio de Janeiro. Pod żaglami fregaty szkolą się przyszłe kadry oficerów i marynarzy.

Adriano Marcelino Batista, dowódca Cisne Branco, spotkał się już z Joanną Zielińską, przewodniczącą Rady Miasta Gdyni.

- To nasza pierwsza wizyta w Gdyni i jesteśmy dumni i podekscytowani, że możemy tu być - mówi Adriano Marcelino Batista. - Większość załogi to młodzi ludzie, którzy nawet w najśmielszych marzeniach nie spodziewali się, że będą mieli możliwość odwiedzić Polskę. Słyszeliśmy wiele pozytywnych komentarzy na temat waszego kraju i jego turystycznych zalet. My też chcemy przybliżyć gdynianom i odwiedzającym miasto turystom naszą kulturę i powiedzieć coś więcej o Brazylii. Dlatego otwieramy pokład dla zwiedzających. Zapraszamy wszystkich. Chętnie opowiemy o okręcie, brazylijskiej kulturze i muzyce.