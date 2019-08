Brazylijska fregata żaglowa Cisne Branco w środę 7.08.2019 pojawi się w Gdyni. Od czwartku do niedzieli można wejść na jej pokład

Będzie to pierwsza wizyta Cisne Branco w Gdyni, a trzecia w Polsce. Wcześniej fregata gościła dwukrotnie w Szczecinie przy okazji finałów The Tall Ships Races w 2013 i 2017 roku. To także z tych wielkich regat, które w tym roku kończyły się w duńskim Aarhus, Cisne Branco przypływa do Gdyni.

Cisne Branco to duży, trzymasztowy, mierzący 76 metrów żaglowiec. Na pokład zabiera 82 członków załogi. Nazwa fregaty w tłumaczeniu na język polski oznacza białego łabędzia i jest nawiązaniem do tytułu marszu, który jest hymnem Marynarki Wojennej Brazylii. Portem macierzystym żaglowca jest Rio de Janeiro. Pod żaglami fregaty szkolą się przyszłe kadry oficerów i marynarzy.

Cisne Branco będzie można zwiedzać od czwartku do niedzieli w godz. 10-19.