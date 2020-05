Biblioteka Gdynia – ponowne otwarcie już 14 maja

W soboty biblioteki nieczynne.

➡️W każdej filii powstały dwa osobne stanowiska: jeden do zwrotu, drugi do wypożyczania zbiorów.

➡️ Czytelnicy nie mogą poruszać się między regałami - książki będą wydawane przez bibliotekarzy przy stanowiskach.

➡️ W przestrzeni bibliotecznej zapewnione zostaną środki dezynfekcyjne dla czytelników oraz wyznaczone miejsce do wypełniania kart zapisu.

➡️ Wyłączone z użytku są czytelnie, sale komputerowe, usługi ksero, sprzedaż napojów i gadżetów.

➡️ Wydarzenia literackie i edukacyjne będą odbywały się wyłącznie online.

➡️ Do biblioteki nie można wprowadzać zwierząt.

➡️ Biblioteka nie przyjmuje darów na bookcrossing.

Wypożyczanie zbiorów

➡️ Czytelnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności: ograniczenia czasu pobytu do minimum oraz stosowania masek, rękawiczek ochronnych i dezynfekowania dłoni.

➡️ Czytelnicy mogą zamawiać zarówno dostępne, jak i wypożyczone zbiory przez konto biblioteczne online. O możliwości odbioru zamówienia czytelnik zostanie poinformowany drogą mailową.

➡️ Zamówienia można składać także telefonicznie. Numery do poszczególnych filii znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Biblioteki.

➡️ Czytelnicy muszą zachować 1,5-metrowy odstęp od siebie nawzajem.

➡️ Zwrócone książki przejdą 5-dniową kwarantannę, zanim trafią do kolejnego Czytelnika.

➡️ W początkowym okresie po otwarciu zostaną wyłączone z wypożyczeń gry - do odwołania. Nie będzie ich można również zamówić.

➡️ Termin wypożyczenia zbiorów został prolongowany do 31 maja. Ewentualne opłaty - w miarę możliwości - prosimy dokonywać w sposób bezgotówkowy: przelewem.”