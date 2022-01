Barbara Nowacka - informacje o posłance i sejmowe statystyki

Jest to przywilej parlamentarzysty do swobodnego wykonywania swojego mandatu. Przysługuje on między innymi posłom, senatorom, prezydentowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka. Immunitet parlamentarny ma utrzymywać niezależność parlamentarzystów, gwarantować możliwość sprawowania mandatu oraz chronić autonomię parlamentu. Immunitet parlamentarny zapewnia prawo nietykalności osobistej, czyli zakaz zatrzymania i pociągania do odpowiedzialności karnej parlamentarzystów bez zgody sejmu lub senatu w okresie sprawowania mandatu.