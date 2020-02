Barbara Kaszuba: "Lubię poświęcać czas innym"

Barbara Kaszuba - Społeczniczka o wielkiej empatii dla drugiego człowieka. Od prawie 20 lat prowadzi Fundację „My Kaszubi”, gdzie zajmuje się wszechstronną pomocą. Bezinteresownie dzieli się sobą, swoim czasem i pomysłami. Wszystko co robi to z miłością do Gdyni i jej mieszkańców. Barbara Kaszuba to kobieta o wielkim sercu.

Jest Pani prezesem fundacji „My Kaszubi” - jak to się stało, że założyła Pani fundację?

- Nie wyobrażam sobie, żeby funkcjonować bez obecności drugiego człowieka, dlatego powołałam do życia fundację Kaszubi. Choć jestem Mazowszanką, stamtąd pochodzę i tam skończyłam szkołę średnią, to właśnie w Gdyni się zakochałam. Przyjechałam tutaj za siostrą, ale nie wiązałam żadnej nadziei, że zostanę na wybrzeżu. Zobaczyłam piękny Gdańsk, ale to Gdynia zrobiła na mnie największe wrażenie. Musiałam tu zostać i tak zostałam do dziś. Postanowiłam kontynuować tutaj naukę i skończyłam Ekonomię. Niestety młodo owdowiałam i samotnie wychowywałam córkę. Niedługo również nacieszyłam się pracą zawodową, ponieważ miałam wiele problemów zdrowotnych. Wtedy wpadłam na pomysł założenia fundacji. Miałam tyle czasu dla siebie i chciałam choć jego część poświęcić innym.

Działania Pani fundacji zataczają coraz większe kręgi. Czym dokładnie się zajmujecie?

- Nasz fundacja jest bardzo wielofunkcyjna. Po pierwsze rozliczam PIT-y. W tym gorącym okresie rozliczam sama ponad 500 osób. Wiąże to się nierozerwalnie z moim wykształceniem. Pomagam również ludziom pisać różne urzędowe pisma, dlatego to mój najbardziej zajęty okres. Poza tym zbieramy pieniądze dla chorych i potrzebujących. Ponadto cyklicznie prowadzę warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, zarówno z dorosłymi osobami, jak i z dziećmi. Jest to dla mnie wielka radość, ponieważ zawód nauczyciela jest moim niespełnionym marzeniem. Uczy Pani haftu wstążeczkowego i hobbystycznie organizuje Pani z tej techniki warsztaty pod nazwą „Gdynia wstążką malowana”. - Jestem jedyną osobą w Polsce, która uczy haftu wstążeczkowego. To jest piękny haft można wiele naszych prac znaleźć w Internecie.

Na stronie fundacji można wyczytać, że seniorzy zmotywowali Panią do ukończenia kursu pilota i przewodnika wycieczek, dzięki czemu regularnie odwiedzacie różne części świata. Dowodem na to jest choćby spis wycieczek zaplanowanych na ten rok, jest ich masa m.in. : Kraków, Wrocław, Praga, Budapeszt, Włochy i wiele wiele więcej. Kalendarz wycieczek wręcz pęka w szwach !

- Staram się zaplanować jak najlepsze wycieczki i każdego roku odkrywamy świat kawałeczek po kawałeczku. To właśnie trzyma mnie przy życiu i motywuje każdego dnia do działania. Jakie dalsze plany? Co jeszcze chciałabym Pani zrealizować?

- Chciałam, żeby młodzież zrobiła zbiórkę dla seniorów. W ten sposób młodzi uhonorują starszych i pokażą, że o nich pamiętają. Marzę jeszcze o tym, żeby nasza fundacja trwała bardzo długo i żeby skorzystało z niej jak najwięcej osób.

