Autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej w Gdyni ponownie jeżdżą częściej. Uruchomiono zawieszone linie

Są też inne, dobre wieści dla pasażerów, jeżdżących trolejbusami i autobusami w Gdyni. Powróciły także zawieszone do tej pory linie, 20, 21, 30, 34, 103, 121, 134, 163, 209. Funkcjonują już zgodnie ze stałymi rozkładami jazdy. Nadal zawieszone pozostają w Gdyni jedynie linie F (do terminalu promowego), G (do gdańskiego ogrodu zoologicznego) oraz 326, 383 i N65.

Ciągle aktualne pozostają natomiast obostrzenia związane z ograniczoną liczbą miejsc w autobusach i trolejbusach. W pojazdach zajęte może być tylko co drugie miejsce siedzące. Staje się to coraz większym kłopotem dla pasażerów i kierowców pojazdów. Systematyczna poprawa pogody, otwarcie parków, bulwarów oraz kilka innych czynników spowodowały, że z transportu publicznego w Gdyni korzysta obecnie znacznie więcej osób, niż jeszcze kilka tygodni temu. Aby dotrzymać obostrzeń związanych z liczbą dostępnych miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej uruchomione zostały dodatkowe kursy na liniach 740 (z Cisowej SKM, Cisowej Sibeliusa i Stoczni Gdynia) i 760 (z pętli Sopot Reja).