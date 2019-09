Arka wydała specjalny album z okazji 90-lecia klubu ZDJĘCIA

Uroczyste wodowanie albumu miało miejsce w Muzeum Miasta Gdyni w obecności Joanny Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miasta, Jacka Friedricha, dyrektora Muzeum Miasta Gdyni oraz obecnych i byłych zawodników żółto-niebieskich.

- Album jest podsumowaniem 90 lat działalności klubu, który cieszy się ogromną sympatią mieszkańców miasta i wywołuje przyspieszone bicie serca - napisał we wstępie albumu Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Sport to nie tylko rywalizacja i magia wygranej, to przede wszystkim piękna, lecz zarazem twarda szkoła życia. Piłka nożna natomiast – co jest oczywiste i zrozumiałe dla każdego kibica – od zawsze budziła największe zainteresowanie i niezapomniane emocje. Klub Arka jest nierozerwalnie związany z naszym miastem, wrósł w jego historię, znajdując trwałe miejsce w sercach pokoleń kibiców. Któż z nas nie fetował wraz z zawodnikami Arki jej sukcesów!