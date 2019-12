Arka Gdynia wygrała ważny mecz z Koroną Kielce. Żółto-niebiescy opuścili strefę spadkową

Obie drużyny zdawały sobie sprawę z wagi tego spotkania. Korona zajmowała przed tym meczem ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, a Arka była w strefie spadkowej. Jednak gdynianie tracili do bezpośredniego rywala tylko jeden punkt. Mogli więc przesunąć się w tabeli albo utknąć na dłużej w strefie spadkowej.

Pierwsza połowa meczu była dla Arki udana, ale i szczęśliwa. Uros Duranović był tym piłkarzem, który mógł gospodarzom wygrać to spotkanie. Już w pierwszych minutach mógł mieć trzy kapitalne okazje bramkowe, gdyby tylko posiadł umiejętność przyjęcia piłki w polu karnym. To na gospodarzach zemściło się bardzo szybko. W 10 minucie świetnym dośrodkowaniem popisał się Adam Deja, a do piłki najwyżej wyskoczył Maciej Jankowski i strzałem głową zdobył jakże ważnego gola dla żółto-niebieskich. Korona atakowała i szybko chciała odrobić stratę. Z dystansu strzelał Pućko, a w czystej sytuacji ponownie znalazł się Duranović, ale za każdym razem górą był fantastycznie broniący Pavels Steinbors. Arka miała okazję za to do podwyższenia wyniku, ale tym razem Jankowski jej nie wykorzystał. Gdynianie w pierwszej połowie przebiegli aż 60 kilometrów i właśnie zaangażowaniem wygrali tę część spotkania. W Koronie antybohaterem był Duranović i w drugiej połowie już nie pojawił się na boisku.