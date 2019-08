Arka Gdynia wreszcie nie przegrała. Żółto-niebiescy mogli jednak i pokonać Koronę Kielce [zdjęcia]

Choć Arka przegrała w ostatniej kolejce w Szczecinie 0:2, to trener Jacek Zieliński w meczu z kielczanami nie zdecydował się na żadną korektę w wyjściowym ustawieniu. Szkoleniowiec Arki uznał zapewne, że gra przeciwko „Portowcom” była lepsza, niż sam wynik. Piłkarze z Gdyni przed spotkaniem zapowiadali, że interesuje ich tylko zwycięstwo, jednak to kielczanie rozpoczęli bój z większym animuszem. Już w początkowych minutach gry do dobrych okazji strzeleckich dochodzili Michal Papadopulos i Matej Pučko. Gdynianie odpowiedzieli najpierw akcją, po której mało brakowało, aby do siatki trafił Adam Danch, a po kwadransie gry stanęli prze jeszcze lepszą szansą na objęcie prowadzenia. Damian Zbozień szybkim wyrzutem z autu zaskoczył obrońców Korony, Fabian Serrarens zagrał do Michała Nalepy, który jednak fatalnie przestrzelił z około pięciu metrów. Ta sytuacja, niestety, natychmiast się zemściła. Już chwilę później Papadopulos i Pučko łatwo oszukali defensorów Arki, wyprowadzając na czystą pozycję w polu karnym Jakuba Żubrowskiego. Zawodnik ten nie zmarnował okazji i dał gościom prowadzenie.