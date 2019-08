Arka Gdynia rozstała się z napastnikiem. W zespole żółto-niebieskich nie ma już Aleksandyra Kolewa

Kolew był dużą nadzieją Arki. Miał być tym zawodnikiem, który rozwiąże problem zespołu ze strzeleniem goli dlatego został wykupiony z Sandecji Nowy Sącz za 100 tysięcy euro. Liczby jednak go absolutnie nie broniły, chociaż walki i zaangażowania na boisku nikt mu nie mógł odmówić. Kolew jednak został sprowadzony do Gdyni głównie po to, aby strzelać gole. Tego jednak nie robił, a do tego miał spore problemy zdrowotne i często pauzował z powodu kontuzji. Kolew miał być snajperem Arki, a okazał się wielkim rozczarowaniem. W zespole żółto-niebieskich rozegrał 20 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty. To bardzo słabe statystyki. W tym sezonie dostał szansę od trenera Jacka Zielińskiego i dwukrotnie pojawił się na boisku, ale prezentował się słabo. Kontrakt Kolewa z Arką został rozwiązany za porozumieniem stron.