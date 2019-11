Arka Gdynia nie zatrzymała Legii Warszawa. Żółto-niebiescy bronili się w osłabieniu, ale stracili gola po strzale Niezgody [zdjęcia]

Trener Arki Aleksandar Rogić mówił przed wczorajszym spotkaniem, że szanuje Legię, ale nie boi się rywala. W porównaniu do ostatnio rozegranych meczów przeciwko Lechii Gdańsk i Śląskowi Wrocław trener żółto-niebieskich wzmocnił jednak szyki obronne, desygnując na plac gry aż pięciu defensorów. Azera Bušuladžica zastąpił w podstawowym składzie Adam Danch.

Arka nie dość, że dała się zdominować, to po pół godzinie gry straciła Nando. Hiszpan został wyrzucony z boiska za atak od tyłu na André Martinsa. Choć Legia jeszcze mocniej przycisnęła, to gdynianie, dopiero grając w osłabieniu, zagrozili bramce golkipera Legii. Marko Vejinovica w ostatniej chwili ubiegł jednak Luís Rocha, a strzał Dawita Schirtladze był zbyt słaby i Radosław Majecki bez problemu go wyłapał.

Po zmianie stron można było z góry zakładać, że Arka skupi się przede wszystkim na defensywie. Trzeba przyznać, iż żółto-niebiescy bronili się dość umiejętnie. Nie oznacza to, że Legia nie miała okazji. W 65 min. Arvydas Novikovas uderzył z dystansu w poprzeczkę. Cztery minuty później Kanté strzelał głową z bliska, ale Šteinbors znowu był na posterunku.

