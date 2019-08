Arka Gdynia bezradna i dramatycznie słaba. Cracovia wygrała bez większych problemów [zdjęcia]

W pierwszej połowie z boiska w wielu momentach wiało nudą. Arka grała bez pomysłu, wolno i schematycznie. Cracovia długimi fragmentami dostosowywała się do rywala i dlatego z boiska wiało nudą, a o golach nie było co myśleć. Jednak jak tylko gospodarze trochę przyspieszyli grę, to wystarczyło do objęcia prowadzenia. W 30 minucie dobrym podaniem popisał się Pelle van Amersfoort, a akcję celnym strzałem zakończył Rafael Lopes. Napastnik Cracovii był w kręgu zainteresowań Arki, ale zabrakło środków na pensję dla tego piłkarza. Lopes tymczasem dobrze radzi sobie w silniejszym zespole "Pasów".