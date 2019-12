Arka Gdynia bez prezesa! Grzegorz Stańczuk zrezygnował po blisko czterech miesiącach pracy

W Arce będzie nowy prezes. Trzeci w ciągu kilku miesięcy. Wojciech Pertkiewicz został odwołany latem z tej funkcji. Pertkiewicz przez lata pracy uporządkował finanse w gdyńskim klubie, ale musiał odejść z Arki, bo nie zgadzał się z finansową polityką Dominika Midaka, właściciela klubu. Teraz poszło dokładnie o to samo, ale Stańczuk nie został odwołany tylko sam złożył rezygnację.

Poniżej oświadczenie Grzegorza Stańczuka (pisownia oryginalna)

"Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że w dniu 16 grudnia 2019 roku złożyłem rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Arki Gdynia i rozstaję się z Klubem ze skutkiem natychmiastowym.

Powodem mojej decyzji są przede wszystkim rozbieżności w wizji i strategii dalszego rozwoju Klubu między mną i właścicielem.

Zgodnie z moimi zapowiedziami, pierwsze 3 miesiące pracy na stanowisku prezesa Arki poświęciłem na analizę sytuacji oraz opracowanie strategii mającej na celu poprawę wyników Klubu w lidze. W tym czasie przeanalizowałem istniejące oraz opracowałem nowe dokumenty dotyczące szeroko pojętej sytuacji finansowej Klubu, sportowej, biznesowej oraz administracyjnej.

Na bazie powyższych materiałów przygotowany został zarówno plan działań krótkoterminowy (głównie w obszarze sportowym) do końca obecnego sezonu, jak i główne założenia wizji oraz strategii rozwoju Arki Gdynia w latach 2020-2027.

Oba dokumenty zawierały szczegółowe wyliczenia finansowe, które zostały zaprezentowane właścicielom Arki Gdynia. Niestety nie doszliśmy do porozumienia w tym obszarze, co finalnie skłoniło mnie do złożenia rezygnacji.

Nadal uważam, że w Arce jest duży i niewykorzystany potencjał zarówno na polu sportowym, jak i biznesowym. Jestem przekonany, że przy wdrożeniu odpowiednich programów Klub może przestać martwić się ciągłą walką o utrzymanie, a zacząć coraz śmielej patrzyć na górną część tabeli Ekstraklasy.

Przy tej okazji chciałem serdecznie podziękować całemu zespołowi Arki Gdynia tj. zawodnikom, pracownikom biura oraz całemu sztabowi szkoleniowemu.

Trzymam za Was kciuki i życzę sukcesów.

Z poważaniem

Grzegorz Stańczuk"

