Arena Mówców w Gdyni. Wykłady sportowców i mówców motywacyjnych. Otylia Jędrzejczak, Karol Bielecki i inni na scenie ZDJĘCIA

Odbyły się liczne prelekcje, entuzjastycznie wręcz przyjęte przez publiczność. Widzowie wychodzili z Gdynia Areny zachwyceni. Na scenie pojawili się m.in. Otylia Jędrzejczak, Karol Bielecki, Jacek Walkiewicz, Łukasz Jakóbiak, Bartosz Ostałowski i Jakub B.Bączek. Wydarzenie poprowadził Maciej Kautz.

Arena Mówców to połączenie wystąpień sportowców i mówców motywacyjnych, symbioza wiedzy i metod sprawdzonych w praktyce, której celem jest pokazanie szerszej perspektywy i odnalezienie w sobie odpowiedniego czynnika, który przybliży nas do realizacji założonych celów. Wydarzenie kierowane jest zarówno do osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego, ludzi ze świata biznesu i aktywnych zawodowo, ale także sportowców, młodego pokolenia i licznych fanów, obserwujących zaproszonych gości.