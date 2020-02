Aplikacja Morabus pomoże podróżować po Trójmieście! Pobrało ją już ponad 2000 osób

Podróżując komunikacją miejską najlepiej wiemy, że niestety czasami nie przyjeżdża ona o czasie. Gdy na przystanku, na którym akurat czekamy nie ma elektronicznych tablic z rzeczywistymi czasami odjazdów, jesteśmy w kropce. Na ratunek tych stresujących sytuacji przybywa najnowsza aplikacja Morabus.

Przygotowana tylko dla mieszkańców Trójmiasta: aplikacja obsługuje przystanki ZKM Gdynia i ZTM Gdańsk. Korzystaniem z aplikacji mogą również zainteresować się mieszkańcy Sopotu, Rumi, Rewy, gminy Kosakowo, Żukowa czy Pruszcza Gdańskiego. Autorzy aplikacji, czyli Bartosz Witkowski, Wojciech Ciunel, Jan Szulist, planują, żeby objęła ona także pociągi SKM.

Morabus podaje rzeczywiste czasy przyjazdów autobusów, trolejbusów ZKM Gdynia, a także autobusów i tramwai ZTM Gdańsk. Pożądany przystanek możemy wyszukać na kilka sposobów: od wpisania jego nazwy w wyszukiwarkę, za pomocą mapy lub – korzystając z usług lokalizacji – wyświetlić przystanki znajdujące się w pobliżu. Ponadto funkcja „ulubione” daje nam możliwość szybkiego dostępu do miejsc, w których najczęściej wsiadamy do komunikacji zbiorowej. Morabus pokazuje również czas dojazdu na następne przystanki linii, co znacznie ułatwi przesiadanie się na do kolejnych pojazdów podczas podróży.