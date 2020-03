Anna Maria Jopek wystąpi w Gdyni już 16 marca

W Dzień Kobiet, 8 marca 2020 roku, Anna Maria Jopek wyruszyła w trasę koncertowa „Przestworza”. Pierwszy koncert odbył się w Filharmonii im M. Karłowicza w Szczecinie. Przed artystką jeszcze osiem miast, będę to m.in. kolejno Poznań, Łódź czy niedługo Gdynia. Anna Maria Jopek wystąpi w Teatrze Muzycznym 16 marca o godzinie 19:00.

„Przestworza” to nowy projekt muzyczny Anny Mari Jopek, w którym usłyszymy frazy i tematy tradycyjne, ale także zupełnie nowe aranżacje i utwory.

- „Przestworza” to tytuł, który przyszedł mi na myśl prawie natychmiast, ale przed nim było najważniejsze, ludzie, wymarzona obsada – mówi Anna Maria Jopek - Udało się zaprosić takich artystów, których gra i postawa w muzyce ucieleśniają wszystko, w co wierzę i za czym nieustannie tęsknię. Czekam na to, jakie równanie napisze muzyka dla tej konfiguracji ludzkiej i repertuarowej. Wiem, mówi mi to przeczucie tak silne, jak moja potrzeba wolności, że to będzie inne od wszystkiego, co było kiedykolwiek wcześniej – dodaje artystka.