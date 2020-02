Akcja antyterrorystów w Gdyni Redłowie. Zatrzymali podejrzanego o kierowanie gangiem sutenerów

Poranna akcja policyjnych antyterrorystów w Gdyni. We wtorek 11.02.2020 r. doszło do zatrzymania 46-letniego mężczyzny, podejrzanego o kierowanie grupą sutenerów. Akcja była bardzo dynamiczna. Policja wyważyła drzwi do mieszkania i użyła granatów hukowych. To kolejne zatrzymanie w sprawie.

Tuż po godz. 6 w jednym z mieszkań w Gdyni Redłowie doszło do zatrzymania 46-letniego mężczyzny. Jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która czerpała korzyści z prostytucji. - Wcześniej notowano go za wymuszenia i rozboje - mówi kom. Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policja wyważyła drzwi do mieszkania. Trzeba było użyć także granatów hukowych. Wszak policjanci dysponowali informacjami, że mężczyzna może być niebezpieczny. Zatrzymany nie stawiał oporu. To nie pierwsze zatrzymanie w sprawie, którą prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Trzy tygodnie temu śledczy zatrzymali siedem osób, które w różnych dzielnicach Gdyni i Gdańska organizowały tak zwane "domówki". Wśród nich są trzy kobiety. Czytaj także Gdańscy policjanci rozbili grupę sutenerów. Mają zarzuty Wszyscy usłyszeli zarzuty czerpania korzyści z cudzego nierządu. Grupa działała w latach od 2010 do 2018 roku. Usługi seksualne organizowane były w ramach "domówek" w wynajmowanych mieszkaniach na terenie Gdańska i Gdyni. Członkowie grupy od świadczących usługi kobiet w zamian za połowę zysków z prostytucji organizowali im ochronę i transport, a także wykonywali zdjęcia, a na portalach internetowych publikowali ogłoszenia. Podejrzani w zakresie przydzielonych im ról zajmowali się odbieraniem telefonów od klientów oraz wypłacaniem dniówek kobietom oraz innym osobom biorącym udział w całym procederze. W zamian otrzymywali dniówkę, która wynosiła 150 zł. Wszystkim grozi do 5 lat więzienia.