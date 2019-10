Absolwenci gdyńskiej “Dwójki” spotkali się... 55 lat po maturze! ZDJĘCIA

Część z nich nadal mieszka w Trójmieście, choć do Delmaru zjechali też absolwenci z Niemiec czy Kanady. Całe wydarzenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie właściciel restauracji, Andrzej Filipowicz, również wychowanek “Dwójki” z tego samego rocznika, który udostępnił “byłym maturzystom” salę.

- “Dwójka” była najznakomitszym liceum w Gdyni - mówi Tadeusz Woźniak, z klasy XI E, później wieloletni dziennikarz “Wieczoru Wybrzeża” i “Dziennika Bałtyckiego”. - Żeby się tu dostać, każdy z nas musiał zdać egzamin wstępny. Dzisiaj spotkaliśmy się jako absolwenci rocznika 1964, niestety część już nie żyje. Dlatego zawsze najpierw odwiedzamy naszych kolegów i koleżanki na cmentarzach.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni może być dumne ze swoich absolwentów. Szkoła wychowała pokolenia gdynian, którzy działali społecznie lub robili karierę w biznesie czy nauce. Podobnie było w przypadku klasy XI E, która w latach 1960-1964 była uważana za najgorszą klasę w najlepszym wówczas liceum w Gdyni. Planowaną ją nawet rozwiązać. W ostatnim roku nauki jednak to oni okazali się najlepsi, co jak podkreślają, jest zasługą Barbary Deręgowskiej. Pomimo opuszczenia murów szkoły, uczniowie nie zapomnieli o swojej wychowawczyni. Co roku, przez parędziesiąt lat w Dzień Nauczyciela odwiedzali ją z kwiatami.