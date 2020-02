94. urodziny Gdyni. Bal urodzinowy dla mieszkańców w Gdynia Arenie [ZDJĘCIA]

Zobacz również: Szykuje się sporo atrakcji dla mieszkańców z okazji 94. urodzin Gdyni. Zobaczcie szczegóły!

- Cieszę się, że tak licznie przyjęliście Państwo zaproszenie do Gdynia Areny, by jak co roku, zgodnie z naszą piękną tradycją świętować w sposób bardzo uśmiechnięty urodziny naszego miasta. Niech duma z tego, że jesteśmy gdynianami nigdy nas nie opuści - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.