66. Kaszubski Pułk Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorowany w Gdyni. Plac przy ul. Starodworcowej nosi jego nazwę ZDJĘCIA

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz Gdyni, reprezentanci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, młodzież szkolna i mieszkańcy. Wystąpił Gdyński Chór Kameralny, Chór Mieszany „Dzwon Kaszubski” oraz Chór Kameralny z Redy.

Zorganizowanie tej uroczystości właśnie w październiku nie jest przypadkowe. W tym miesiącu mija setna rocznica utworzenia 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.

Formacja ta powstała w 1919 roku w Poznaniu z ochotników przerzucanych przez Organizację Wojskową Pomorza na teren Wielkopolski. Skład pułku był mimo to jednolity. Kadra oficerska i szeregowi pochodzili z Kaszub i Pomorza. Pułk odniósł wiele znaczących zwycięstw w wojnie w 1920 roku. Był kierowany na najtrudniejsze odcinki frontu, a jego motto brzmiało: „Ponad życie, ponad śmierć, ponad siebie samych”. To jedyna formacja wojskowa, w której na początku wydawano komendy po kaszubsku i na co dzień używano w nim tego języka. Na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni spoczywa twórca i pierwszy dowódca pułku, major Leon Kowalski.