101. Gdyńskie Urodziny Niepodległej. Filmy, koncerty, Wielka Parada i Bieg Niepodległości w Gdyni [PROGRAM]

Głównym punktem 101. Gdyńskich Urodzin Niepodległej będą: międzypokoleniowa Wielka Parada oraz oficjalne uroczystości pod pomnikiem Polski Morskiej.

Narodowe barwy to nieodłączny element towarzyszący celebrowaniu każdej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada królować będzie w Gdyni. Co przygotowano na 101. Gdyńskie Urodziny Niepodległej? PROGRAM 9 listopada 2019 * W Muzeum Miasta Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1) o godz. 14.00 odbędzie się projekcja filmu o Gdyni z 1925 roku pt. „Dawno temu nad Bałtykiem”. Pokazuje on, jeszcze wtedy wieś, w wakacyjnym wydaniu. Filmowe kadry odwzorowują ówczesną nadbałtycką rzeczywistość, utrwalaną na zdjęciach i pocztówkach także przez gdyńskiego fotografa Romana Morawskiego.

W pokazie weźmie udział gość specjalny - Monika Supruniuk z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP w Warszawie), która w ramach realizowanego projektu badawczego pt. „Konserwacja i restauracja taśmy filmowej z kamery/projektora „Oko” Kazimierza Prószyńskiego”, przywróciła ten materiał „do życia”. Spotkanie poprowadzi dr Marcin Szerle.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

10 listopada 2019 * O godz. 14.00 w Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) rozpocznie się spacer po wystawie stałej z przewodnikiem. Będzie on miał jednak wyjątkowy charakter. Jego uczestnicy podążą bowiem szlakiem wątków niepodległościowych. Dowiedzą się więcej o losach Błękitnej Armii gen. Hallera, która składała się w większości z potomków polskich emigrantów, czy też o historii amerykańskiej Polonii i jej wkładzie w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Rozwiane zostaną też wątpliwości dotyczące samej daty 11 listopada oraz zwyczajów jej świętowania na przestrzeni lat przez Polaków w kraju i na emigracji.

Na oprowadzanie po wystawie obowiązywały zapisy. * O godz. 14.00 z tym, że w kościele oo. Franciszkanów (ul. Ujejskiego 40) zaplanowano muzyczną ucztę. Odbędzie się tam koncert pt. „Moja ojczyzna”. Wystąpią: chór „Symfonia” z parafii oo. Franciszkanów, chór „Cantamus Reginae” im. A. Bocheńskiego z parafii pw. św. Jadwigi Królowej na Karwinach oraz Kameralna Orkiestra Smyczkowa pod dyrekcją Bogny Swiłło. Zaprezentują się także uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, którzy będą recytować utwory patriotyczne. Za ich przygotowanie odpowiada prof. Jadwiga Szreter. Wstęp wolny.

* O godz. 17.00, Capstrzyk Niepodległości. Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty, następnie uczestnicy uroczyście przemaszerują ulicą Świętojańską pod pomnik Polski Morskiej, gdzie odbędą się przemówienia okolicznościowe. 11 listopada w Gdyni

* 11 listopada uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczną się o godz. 10.00 od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (ul. Armii Krajowej 26). * 11 listopada o godz. 12.00. Główną atrakcją obchodów 11 listopada będzie Wielka Parada Niepodległości pod hasłem 101. Gdyńskie Urodziny Niepodległej. Jak co roku będzie barwna i nawiązująca do tradycji. Na czele pochodu pojedzie marszałek Józef Piłsudski, a w trakcie przemarszu zaplanowano pokazy artystyczne i choreograficzne. Parada rozpocznie się w samo południe przy Dworcu PKP. Trasa powiedzie historyczną ul. 10 Lutego do skweru Kościuszki, gdzie pod pomnikiem Polski Morskiej odbędą się oficjalne uroczystości.

* Z okazji narodowego święta będzie można za darmo zwiedzić gdyńskie muzea. Swoje podwoje dla zwiedzających otworzą: Muzeum Marynarki Wojennej (ul. Zawiszy Czarnego 1B) w godz. 10.00-18.00 oraz Muzeum Emigracji (ul. Polska 1) w godz. 12.00-20.00 (darmowe wejściówki do odebrania w kasie muzeum). * Fani motoryzacji powinni się udać na ul. 3 Maja, gdzie w godz. 13.00-14.30 prezentowane będą zabytkowe auta Muzeum Motoryzacji. Z kolei na parkingu przy ul. Zawiszy Czarnego, między godz. 13.00 a 17.00, będzie można zobaczyć zabytkowe auta, które uczestniczyły w paradzie. Tam też stanie strefa Food Truck z ciepłymi przekąskami, kawą, herbatą i tradycyjnym ciastem. * Moc dobrej zabawy czeka także tych, którzy wybiorą się do dawnego budynku „Bankowca” przy ul. 3 Maja. Na jego podwórzu, od godz. 13.00 do godz. 16.00, rekonstruktorzy będą odtwarzać międzywojenne życie gdynian. Natomiast od godz. 13.30 do 16.00 zaplanowano grę podwórkową.

W godz. 13.30-15.00 będzie też można zwiedzić Mini Muzeum „Bankowiec” – ilość miejsc ograniczona, zwiedzanie odbywa się w grupach, obowiązują zapisy. Natomiast od godz. 16.00 do godz. 17.30 na tym samym podwórku odbędzie się klimatyczna, międzywojenna potańcówka na tyłach „Bankowca” – w rytmie muzyki w typie Polish Polka.

* O godz. 14.00 rozpocznie się spacer „Ludzie modernizmu”, który poprowadzi Michał Miegoń. Zbiórka przy ul. 3 Maja 27. Wstęp wolny. * Podczas Święta Niepodległości działać będzie także dawne kino Goplana (skwer Kościuszki 10-12). Najpierw o godz. 14.00 odbędzie się tam koncert Gdyńskiego Chóru Kameralnego pt. „Do kraju tego – poezja i piosenki żołnierskie”. Później od godz. 15.30 w starym kinie wyświetlone zostaną dwa filmy – „Ada to nie wypada” oraz „Zew morza”. Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. * O godz. 15.00 rozpocznie się świętowanie na sportowo. Wtedy zaplanowano główny Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim. To czwarty i ostatni bieg w ramach PKO Grand Prix Gdyni, organizowany 11 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości. Tego dnia planowane są starty młodzieżowe, bieg malucha i marsze nordic walking oraz główny bieg na dystansie 10 km. Tradycyjnie biegacze wystąpią w białych i czerwonych koszulkach, aby ułożyć żywą flagę.

* Muzycznie będzie o godz. 16.00 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej na Karwinach. Odbędzie się tam koncert pt. „Moja ojczyzna”. Wystąpią: chór „Symfonia” z parafii oo. Franciszkanów, chór „Cantamus Reginae” im. A. Bocheńskiego z parafii pw. św. Jadwigi Królowej na Karwinach oraz Kameralna Orkiestra Smyczkowa pod dyrekcją Bogny Swiłło. Wstęp wolny. * Melomani znajdą również coś dla siebie w Konsulacie Kultury (ul. Jana z Kolna 25). Tam o godz. 17.00 zaplanowano koncert Zagan Acoustic. Wejściówki do odbioru w kasach Konsulatu od 28 października. * Kulturalne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się o godz. 18.00 w trzech różnych lokalizacjach.

- W Teatrze Gdynia Główna odbędzie się pokaz spektaklu „Od wesela do wesela” – wstęp 5 złotych.

- Z kolei w Teatrze Miejskim (ul. Bema 26) do zobaczenia będzie spektakl pt. „Jacek Kaczmarski – lekcja historii” – wejściówki do odbioru w Konsulacie Kultury lub w CultureBoksie.

- Natomiast w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku (ul. ks. bpa J. B. Szlagi 3) zaplanowano pokaz filmu „Kamerdyner”, które będzie połączone ze spotkaniem z autorem scenariusza do tej produkcji – Mirosławem Piepką.

* Radosne świętowanie zakończy nocny spacer niepodległościowy pod hasłem „Po pierwsze – Gdynia”. Rozpocznie się on o godz. 19.00 w Muzeum miasta Gdyni. Jego uczestnicy odwiedzą miejsca kluczowe dla historii Gdyni, które pod osłoną nocy ujawnią swoje nowe oblicze. W programie m.in.: gdyński Bankowiec, Poczta Polska i wiele innych punktów na mapie, które uczyniły Gdynię miastem pionierskich pomysłów i odważnych realizacji.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o wcześniejszą rezerwację: zapisy@muzeumgdynia.pl, edukacja@muzeumgdynia.pl lub telefonicznie: 58 662 09 35/36/37. Szczegółowe informacje o 101. Gdyńskich Urodzinach niepodległej są dostępneTUTAJ na stronie organizatora.

