Śmiertelne potrącenie w Gdyni. Zginęła starsza kobieta. Sprawca zbiegł

Redakcja

Do śmiertelnego potrącenia kobiety doszło we wtorek, 29.01.2019 r., ok. godz. 9, przy ul. Ignacego Paderewskiego w Gdyni. Pod kołami samochodu zginęła 78-latka. Kierowca, który ją potrącił, zbiegł z miejsca wypadku. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia.