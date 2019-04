Zuchwała kradzież na Witominie. Złodziejki udawały pracowników ochrony zdrowia

Otrzymaliśmy zgłoszenie od emerytki z Witomina, która została okradziona przez dwie kobiety podające się za pracownice ochrony zdrowia. Złodziejki, w wieku około 30 lat, powiadomiły Panią Barbarę (imię zostało zmienione na życzenie seniorki), że została wytypowana do badania przez Fundusz Zdrowia. Tak się złożyło, że emerytka akurat wróciła z sanatorium (nie wiemy, czy oszustki posiadały taką wiedzę, czy był to przypadek) i to jeszcze bardziej uwiarygodniło tę historię.

- Rozpoczęło się badanie, które było związane głównie ze sprawdzeniem wzroku. W pewnym momencie "lekarka" powiedziała, że otrzymam 120 zł z funduszu, jednak potrzebują rozmienienia. Udałam się po pieniądze do drugiego pokoju i wtedy kobiety pewnie dowiedziały się, gdzie trzymam pieniądze

- przyznała pani Barbara.

"Badanie wzroku i ogólnego stanu zdrowia" trwało około 20 minut. Kiedy jedna kobieta zajmowała się Panią Barbarą, druga poszukiwała już pieniędzy w sąsiednim pomieszczeniu. Po wykonaniu badania oszustka kazała jeszcze emerytce zostać bez ruchu, ze względu na możliwe zawroty głowy.

Po wizycie Pani Barbara zorientowała się, że z portfela zniknęło łącznie 1500 zł. Sprawą zajęli się policjanci z komisariatu w Witominie. Funkcjonariusze uczulają, aby być czujnym w takich sytuacjach. Złodzieje nie tylko nawiedzają seniorów w domach, ale często wydzwaniają z prośbą o wsparcie finansowe.

- Aby nie dać się oszukać, należy zachować ostrożność. W sytuacjach, kiedy dzwoni do nas osoba podszywająca się za członka rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Nie informujmy nikogo o sumie pieniędzy, którą dysponujemy zarówno w domu jak i na koncie bankowym. Zweryfikujmy, czy osoba dzwoniąca jest tą, za którą się podaje. W tym celu oddzwońmy do niej na znany nam numer telefonu bądź skontaktujmy się z rodziną tej osoby i zapytajmy czy faktycznie potrzebuje ona naszej pomocy - powiedział Krzysztof Kuśmierczyk, rzecznik KMP w Gdyni.