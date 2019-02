Został najlepszym studentem na Pomorzu, teraz dzieli się swoją wiedzą z innymi. Razem z kolegą prowadzi bloga „Plan B Studenta”

- Od ponad roku dyskutowaliśmy o tym, że fajnie byłoby zrobić coś dla studentów, pomóc im aktywizować się na uczelni, pokazać, jakie są możliwości, bo z własnego doświadczenia wiemy, jak ciężko znaleźć informacje, dotyczące np. działalności kół naukowych czy ubiegania się o stypendia czy możliwości organizacji konferencji – opowiada w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Mariusz Jakubowski. - Po burzliwych rozmowach przyszedł czas na realizację naszego pomysłu. Stworzyliśmy projekt o nazwie „Plan B Studenta”. Prowadzimy stronę, na której co środę publikujemy artykuł ze wskazówkami do przyszłych i obecnych studentów – dodaje.

Pytania, jakie stawiają, i na które szukają odpowiedzi twórcy projektu to m.in.: „Po co studiujesz?”, „Jakie panują mity na temat studiowania?”, „Czego nie mówią ci o statystykach dot. absolwentów i zarobków?”, „Dlaczego warto angażować się w działania na uczelni?”, „Skąd wziąć pieniądze na studia – gdzie szukać stypendiów?” „Czym jest foodsharing – co możesz zrobić z jedzeniem, które zostanie ci po imprezie?”, „Do czego jest ci potrzebny europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym?”.

Ale „Plan B Studenta” to nie tylko blog z ważnymi informacjami dla tych, którzy poza zajęciami chcieliby rozwijać swoją aktywność na uczelni, albo którzy wybrali kierunek, ale nie do końca są przekonani, czy obrali właściwą ścieżkę. Twórcy projektu planują też organizację wykładów i prezentacji. Wszystko co robią, robią pro bono, by – jak przyznają – dzielić się swoją wiedzą.

- Udało nam się zorganizować już pierwszą prezentację dla licealistów. Odbyła się ona w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Wkrótce odbędzie się kilka kolejnych spotkań i wykładów. Wstęp na nie jest całkowicie bezpłatny – zapowiada Mariusz Jakubowski.

Twórcy projektu chcą, żeby z czasem jego zasięg objął nie tylko Trójmiasto i Pomorze, ale całą Polskę.

- Naszym celem jest pozyskanie 5 tys. odbiorców. Przy 5 tys. odbiorców będziemy mogli uruchomić na naszym blogu tzw. podcasty. Chcemy nagrywać je z profesorami, władzami uczelni, studentami z całej Polski. Jesteśmy zdania, że wybieranie kierunku studiów pod kątem tego, co będzie dobrze płatne za kilka lat, jest pomyłką i strzałem w kolano. Powinniśmy patrzeć na to, co nas interesuje. Nie chcemy promować konkretnych kierunków czy rozwiązań, ale myślenie o tym, gdzie mogę się odnaleźć i – później – jak skorzystać z tego, gdzie jestem, jakie możliwości daje moja uczelnia – podsumowuje Mariusz Jakubowski.

