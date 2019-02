Zorza polarna w Polsce to niezwykle rzadkie zjawisko. Amerykańska Narodowa Administracja do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) nadała ostrzeżenie o burzy geomagnetycznej, co oznacza, że na niebie pojawi się zorza polarna. W Polsce to zjawisko widoczne jest niezwykle rzadko. Przy bezchmurnym niebie najlepiej obserwować ją nad Zatoką Gdańską.