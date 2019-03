Zmiany w kodeksie drogowym. Będzie obowiązek jazdy na suwak i mandaty za niestosowanie się do oznakowania

Jazda na suwak służy temu, aby ruch był płynny na wszystkich pasach. Taka jazda to nic innego jak umożliwienie płynnej jazdy jednocześnie na dwóch pasach ruchu w jednym kierunku poprzez naprzemienne włączanie się do ruchu pojazdów. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, gdy samochody na jednym pasie cały czas stoją, a na drugim jadą, ponieważ kierowcy nie wpuszczają ich na swój pas.

Takie prawne rozwiązanie funkcjonuje już w wielu europejskich krajach i skutecznie rozładowuje korki. W Polsce natomiast, w niektórych miastach takie miejsca są już oznakowane, ale jest to dla kierowców tylko zalecenie takiej jazdy, a nie obowiązek. Dlatego niestety wielu z nich ignoruje to przez co tworzą się jeszcze większe kroki.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, projekt nowelizacji kodeksu drogowego ma jeszcze w tym roku trafić do Rządowego Centrum Legislacji.

Nowe przepisy będą nakazywały kierowcom poruszającym się kończącym się pasem dojeżdżać do jego końca, chyba że będą oni mieli możliwość wcześniejszej zmiany pasa bez tamowania ruchu. Natomiast kierowcy jadący drugim pasem będą musieli wpuszczać kierowców z kończącego się pasa metodą na suwak.