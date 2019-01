Zmarł Michał Bidas. Był wiceprezydentem Gdańska i ministrem sportu

Bidas urodził się 7 sierpnia 1939 roku w Brześciu. Okres wojenny spędził u rodziny w Sandomierzu. W 1945 roku do Gdańska przyjechała jego mama, a Bidas dołączył do niej rok później. W Gdańsku ukończył Szkołę Podstawową numer 15, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 oraz Technikum Wychowania Fizycznego. Był też absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Był koszykarzem Spójni Gdańsk, a w okresie studiów AZS Warszawa. Z tym ostatnim zespołem sięgnął po wicemistrzostwo Polski w 1962 roku, a rok później wrócił do Gdańska. W 1963 roku zaczął pracę nauczyciela w Technikum Komunikacyjnym. Jako trener Spójni Gdańsk wprowadził ten zespół do pierwszej ligi koszykarzy. Wychował ośmiu reprezentantów kraju oraz prowadził reprezentację Polski w 1979 roku na turnieju przedolimpijskim w Edynburgu. Jako trener sięgnął też po mistrzostwo Polski juniorów młodszych i dwukrotnie juniorów starszych.

Bidas w 1976 roku przejął kierowanie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1984-90 był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Nauki i Sportu w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, a 1990 roku objął funkcję dyrektora. W latach 1991-92 - za rządów premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego - był prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, czyli obecnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Radnym Gdańska był w latach 1994-97, a 12 lipca 1994 roku Bidas został wybrany na wiceprezydenta Gdańska. W 1997 roku był przewodniczącym Rady Programowej Komitetu Obchodów 1000-lecia Miasta Gdańska.

Pracował jako nauczciel akademicki, był także przewodniczącym Wydziału Szkolenia w Okręgowym Związku Koszykówki, a także w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Był również członkiem Senatu Uniwersytety Gdańskiego.

Michał Bidas był wielokrotnie odznaczony. Otrzymał Złotą Odznakę AZS, Złotą Odznakę PZKosz., Złotą Odznakę SZS, Diamentową Odznakę WOPR, Medal PCK, Medal Tysiąclecia Gdańska, Odznakę "Zasłużony dla Miasta Gdańska", Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złoty Krzyż Zasługi.