Żegnaj Pawle... Nie damy zabić dobra. Samorządowcy z całej Polski żegnają Pawła Adamowicza

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

To, co się stało w Gdańsku, jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną. Ale stało się. Jakie były tego przyczyny, nie wnikam, ale na to się nałożyły różne sprawy. Z tego, co wiem, to też choroba psychiczna napastnika, bo taki był przekaz z telewizji. Na to się też nałożyło coś, co można określić zdziczeniem obyczajów politycznych. Nakręcanie pewnych rzeczy, cała spirala związana z wzajemnymi obrażeniami, inwektywami, przez wszystkich polityków. To też się odbija na mieszkańcach.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Żegnaj, Pawle... Za swoją postawę zapłaciłeś najwyższą cenę. Zrobimy wszystko, by ta ofiara nie poszła na marne.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Paweł Adamowicz nie żyje. Dobry człowiek, doświadczony samorządowiec, nasz kolega. Jestem głęboko poruszony i łączę się w bólu z rodziną Pawła. Zostanie z nami na zawsze.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Jestem zdruzgotana tragiczną informacją z Gdańska. To się nigdy nie powinno wydarzyć. Łączę się w bólu z Rodziną Prezydenta i wszystkimi mieszkańcami Gdańska. Pawle, będziemy o Tobie zawsze pamiętać. Łodzianie, spotkajmy się dziś o 18.30 w Pasażu Schillera

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Jestem wstrząśnięty tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jeszcze dziś rano wszyscy wierzyliśmy, że Paweł Adamowicz powróci do zdrowia. Tak się niestety nie stało.

To wielka i niepowetowana strata dla społeczności Gdańska i całego polskiego samorządu. Paweł Adamowicz pokazywał nam wszystkim przez wiele lat swojej prezydentury, jak być wspaniałym prezydentem, zmieniać życie mieszkańców na lepsze i rozwijać Gdańsk. Niestety już nigdy więcej nie będziemy mogli korzystać z jego wiedzy i doświadczenia.

Żonie, Córkom i całej Rodzinie Pawła Adamowicza, a także wszystkim Gdańszczanom składam najszczersze wyrazy współczucia.

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu(jeszcze przed informacją o śmierci Pawła Adamowicza)

Paweł to mądry, otwarty, uczciwy i odważny Człowiek, mój Przyjaciel. Nie raz dyskutowaliśmy o rosnącej agresji i narastającym braku tolerancji, którą obserwujemy w naszej Ojczyźnie. Wiedzieliśmy, że musimy jako Polacy zmienić do siebie nastawienie, być wobec siebie tolerancyjni i bardziej przyjaźni na co dzień. Ale ta przemiana powinna się rozpocząć od tych, którzy pełnią służbę publiczną: polityków, nauczycieli, księży czy ludzi kultury. Pawle, Przyjacielu, oby nam było dane dalej nad tym razem pracować!

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

(…) Z absolutną stanowczością potępiam akt bezprzykładnej, zbrodniczej, ślepej agresji, skierowanej przeciwko Panu. To jest trudne do wyobrażenia, to się nigdy nie powinno zdarzyć. Jednocześnie pragnę podkreślić, ze wobec dramatu, jaki dotknął Pana Prezydenta, z ogromnym szacunkiem i zrozumieniem odnoszę się do wypowiedzi tych osób i środowisk, które apelują o wyciszenie, refleksję, czy modlitwę.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

Z Gdańska nadeszła najgorsza z możliwych dziś wiadomość. W geście solidarności z Gdańszczanami i łącząc się w bólu z rodziną spotkajmy się o 20 przy Pomniku Kazimierza Wielkiego.

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

Składam wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i przyjaciołom oraz mieszkańcom Gdańska. Opolanie są z Wami. Jestem wstrząśnięty i poruszony. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie żyje. Granica między życiem a śmiercią jest bardzo krucha … jeszcze w piątek uczestniczyliśmy wspólnie w Warszawie w nagraniu programu dla telewizji Polsat. Wczoraj, ja w Opolu, prezydent Adamowicz w Gdańsku, dziękowaliśmy mieszkańcom za udział w największej akcji charytatywnej w świecie - w finale WOŚP. Nie dajmy zabić DOBRA!

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego

Z wielkim smutkiem żegnamy Śp. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska, doświadczonego i cenionego samorządowca, człowieka całym sercem oddanego społeczności lokalnej oraz idei budowy i rozwoju samorządności w Polsce. Panie Prezydencie, Rodzina Samorządowa będzie zawsze o Panu pamiętać. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Władysław Dajczak, wojewoda lubuski

Odszedł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Rodzinie, bliskim i współpracownikom tragicznie zmarłego Prezydenta przesyłam wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Ta tragedia nie powinna się wydarzyć.

Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka

Przekazuję kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Łączę się z Wami w szczerym bólu i smutku. Solidaryzuję się ze wszystkimi mieszkańcami miasta, które Polakom kojarzy się właśnie z solidarnością i otwartością. Znakiem wsparcia będzie wprowadzenie od jutra we Włocławku żałoby.

Brutalny atak, do którego doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nigdy nie powinien mieć miejsca. Nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której człowiek z pełną premedytacją atakuje drugiego, niewinnego człowieka. Nie ma usprawiedliwienia dla tak haniebnych i barbarzyńskich zachowań.

Jednocześnie apeluję, by – nie tylko w przestrzeni publicznej – nie eskalować przemocy. Do polityków, samorządowców i nas wszystkich mam wielką prośbę: w chwili tak tragicznej nie jest nam potrzebna mowa nienawiści i ludzkie podziały. Zjednoczmy się w obliczu tej tragedii.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Podjąłem decyzję, że Warszawa uczci pamięć zmarłego dziś prezydenta Pawła Adamowicza trzydniową żałobą w dniach 15-17 stycznia. Bardzo proszę, by był to czas zadumy i refleksji.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku(jeszcze przed informacją o śmierci Pawła Adamowicza)

Wczorajszy barbarzyński atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest wydarzeniem wstrząsającym. Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od tak wielu lat łączy nas – Polaków została przerwana w brutalny sposób.

Jestem jedną z tych milionów osób, które od wczoraj łączą się w modlitwie o zdrowie i życie pana prezydenta Adamowicza i z nadzieją oczekują dobrych wiadomości o jego stanie zdrowia. Moje myśli kieruję do jego Rodziny, która przeżywa teraz trudne chwile.

Trudno nie traktować wczorajszego tragicznego wydarzenia jako skutku mowy nienawiści i agresji, której niestety coraz więcej w polskim życiu publicznym. Oszczerstwa, kłamstwa, manipulacja, które docierają do nas codziennie m.in. za pośrednictwem mediów tradycyjnych i internetowych, niestety sprawiają, że nienawiść i agresja powszednieją, wielu z nas przyzwyczaja się do nich i przestaje na nie zwracać uwagę. Mam nadzieję, że wczorajsze dramatyczne wydarzenie sprawi, że jako społeczeństwo wspólnie zdecydowanie i konsekwentnie przeciwstawimy się agresji i wyeliminujemy ją z życia publicznego i społecznego.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina