Żegluga turystyczna na żuławskich rzekach. Docenili akcję „Dziennika Bałtyckiego”

Projekt stanowi wspólną inicjatywę partnerów z Polski, Niemiec, Litwy i Rosji mający promować turystykę wodną na obszarze leżącym nad południowymi brzegami Bałtyku. W jego ramach, przy wsparciu finansowemu z funduszy Unii Europejskiej, uruchomiono szlak turystyczny „Pętla Żuławska”, wiodący rzekami przepływającymi przez Żuławy.

Podczas spotkania wręczono dyplomy honorowego tytułu i statuetki „Ambasadora Pętli Żuławskiej”, przyznane osobom zasłużonym dla rozwoju turystyki wodnej i za jej propagowanie. Otrzymali je senator Bogdan Borusewicz, Kazimierz Netka, Jan Kozłowski, były marszałek województwa pomorskiego oraz Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego” za konsekwentne prowadzenie od 6 wielkiej akcji społecznej „Po drugie autostrada wodna na Wiśle”. Statuetki i dyplomy wręczył laureatom Michał Górski, prezes spółki „Pętla Żuławska”.

- Pięknie dziękuję kapitule nagrody za to wyróżnienie. Odbieram je jako docenienie całego zespołu dziennikarskiego „Dziennika Bałtyckiego” – stwierdził Mariusz Szmidka. – To dla nas wiatr w żagle naszej akcji społecznej, którą prowadzimy od 6 lat. Od początku chcemy, by Wisła odżyła, by pojawiły się na niej statki, a w miejscowościach leżących wzdłuż rzeki porty. To tysiące nowych miejsc pracy, często w małych miejscowościach, a także wiele korzyści dla polskiej gospodarki – dodał M. Szmidka.

Spotkanie w Elblągu - w którym uczestniczyli samorządowcy z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, animatorzy turystyki, ale też parlamentarzyści, w tym senator ziemi elbląskiej Jerzy Wcisła - umożliwiło przedstawienie i przedyskutowanie założeń, inicjatyw oraz dokonań Projektu South Coast Baltic oraz omówienie II etapu badań dotyczących ruchu wodnego w obszarze Południowego Bałtyku. W trakcie konferencji mówiono o barierach ograniczających rozwój turystyki wodnej w regionie nadbałtyckim i problemy związane z w zarządzaniem marinami (portami jachtowymi). Panel dyskusyjny dotyczył trendów i usług obejmujących czarterowanie jachtów i innego pływającego sprzętu wodnego czy współpracy, gdy chodzi m.in. o jakość usług świadczonych w marinach.

