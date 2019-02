W świętowanie 93. urodzin miasta włączyła się także Galeria Klif, która wraz z Muzeum Miasta Gdyni zorganizowała niezwykłą wystawę fotograficzną “Na styku morza i lądu”. Projekt potrwa do 15 marca.

W piątek, 8 lutego na pierwszym piętrze popularnego "Klifu" odbył się wernisaż wystawy przedstawiającej archiwalne zdjęcia miasta. Na kilkudziesięciu makietach możemy podziwiać Gdynię, która w okresie międzywojennym przeszła niezwykłą metamorfozę. Zdjęcia obrazują między innymi budowę portu i dynamiczne zmiany, jakie zachodziły w tamtym czasie w tworzącym się Śródmieściu.- Wystawa "Na styku morza i lądu" już kilka lat temu gościła w Muzeum Miasta Gdyni. To wyjątkowa selekcja fotografii pokazująca rozwój Gdyni, a także infrastruktury portowej. Poprzez fotografie można prześledzić rozwój architektury, a także metamorfozę Gdyni z osady rybackiej w prężne, modernistyczne miasto - powiedział Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni.Tego dnia była także okazja do wysłuchania prelekcji. Jeden z twórców projektu, Dariusz Małszycki opowiadał o krajobrazie, który z dzisiejszego punktu widzenia jest trudny do rozpoznania. Warto nadmienić, że jest to pierwszy wspólny projekt gdyńskiego muzeum i Galerii Klif. Organizatorzy podkreślają, że już powstały koncepcje kolejnych projektów.- Dla wielu naszych klientów Klif jest tu „od zawsze”. Zawiązując współpracę z Muzeum Miasta Gdyni chcemy pokazać nasz silny związek z miastem, nowoczesnym i fascynującym, a jednocześnie życzyć Gdyni i Gdynianom wszystkiego najlepszego w dniu 93. urodzin miasta - powiedziała Mariola Rogóż, dyrektor Galerii Klif.