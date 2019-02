Zbliża się otwarcie najnowocześniejszej biblioteki w Gdyni. Książkomat, strefa ciszy, udogodnieni dla dzieci [zdjęcia]

Placówka na rogu ulic Władysława IV i Starowiejskiej wyposażona została m.in. w książkomat, jedyny taki na Pomorzu. Będzie można do niej przyjść nie tylko, aby wypożyczyć, lub przeczytać książkę, ale także odsłuchać ulubioną płytę, czy po prostu porozmawiać ze znajomymi przy kawie. Dzięki znakomitej lokalizacji w sercu modernistycznego Śródmieścia miejsce to szybko może stać się popularne wśród mieszkańców całej Gdyni, a nawet turystów.

- Zależy nam, aby ludzie przychodzili tutaj nie tylko po to, żeby wypożyczyć ciekawą lekturę, ale też porozmawiać, organizować spotkania, uczyć się - mówi Natalia Gromow, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. - Planujemy bardzo dużo działań kulturalnych, ale jesteśmy również otwarci na pomysły mieszkańców. Będą oni mogli organizować sobie tutaj takie wydarzenia, jakich potrzebują.

Biblioteka pochwalić może się wyposażeniem, jakiego nie ma żadna inna filia w Gdyni. Wielkim udogodnieniem szczególnie dla mocno zapracowanych czytelników, którzy narzekają w środku tygodnia na notoryczny brak czasu i trudno jest im zaplanować wizytę w tym miejscu, powinien okazać się wspomniany już wcześniej książkomat. Dzięki niemu każdy mieszkaniec będzie mógł wypożyczyć lekturę o dogodnej dla siebie godzinie, także poza godzinami pracy placówki i w weekendy. Wystarczy tylko wyrobić Kartę do Kultury i zamówić interesującą nas książkę za pomocą katalogu online biblioteki. Mailowo otrzyma się wówczas informację, że wybrana przez nas pozycja czeka na odbiór w książkomacie. Korzystając z urządzenia będzie można również zwrócić wypożyczone książki. Aby mieć możliwość odebrania wybranej pozycji w weekend, zamówienie online złożyć trzeba będzie do soboty do godz. 16. W bibliotece w Śródmieściu dostępna będzie ponadto strefa dla rodzica i ciszy, w której będzie można dla przykładu usiąść i w spokoju popracować na komputerze.

Placówka otwarta będzie w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 12-19, w środy w godz. 12-16 i piątki w godz. 9-16.