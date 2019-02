Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia: Zaczynamy patrzeć w dół

Po ostatnim gwizdku trener Zbigniew Smółka kilka razy podkreślał, że jego zawodnicy nie zasłużyli na porażkę w tym spotkaniu. Przegrali, jak zaznaczył, dość pechowo.

- Gratuluję Zagłębiu zwycięstwa po bardzo ciężkim boju. Widać było, że dla obu zespołów jest to bardzo ważny mecz i na pewno moim piłkarzom nie mogę odmówić serca i zaangażowania. Robiliśmy, co mogliśmy, by tego spotkania co najmniej nie przegrać. Było wiele sytuacji z obu stron. Tak czasem bywa, że trafia się strzał z dystansu po rykoszecie i przegrywamy spotkanie. Na pewno nie musieliśmy go przegrać - powiedział Zbigniew Smółka.

Opiekun piłkarzy z Gdyni zdaje sobie sprawę z tego, że jego drużyna coraz mocniej komplikuje sobie sytuację w tabeli Lotto Ekstraklasy. Po 22 kolejkach żółto-niebiescy mają na swoim koncie 25 punktów. Znajdują się obecnie na 11. miejscu w tabeli, ale mogą spaść jeszcze niżej nawet w tej kolejce.

- Narobiliśmy sobie bardzo dużo kłopotów, bo zaczynamy patrzeć w dół tabeli i robi się niebezpiecznie. My musimy punktować u siebie, bo wiadomo, że te wyjazdy są bardzo ciężkie. Był to jeden z meczów ostatniej szansy dla Zagłębia. My bardzo chcieliśmy go wygrać i zdobyć trzy punkty. Wszystko dobrze się układało, ale momenty dekoncentracji, naszego pecha i szczęścia przeciwnika spowodowały, że ten mecz, uważam, że znakomity dla kibiców, niestety dzisiaj przegraliśmy. Musimy się szybko podnieść i zdobyć trzy punkty w kolejnym spotkaniu - dodał Smółka.

Szansę na to, by zrehabilitować się kibicom, Arka będzie miała w piątek, 22 lutego. Wówczas żółto-niebiescy zmierzą się przed własną publicznością z Piastem Gliwice (początek spotkania o godz. 18).