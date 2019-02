Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia: Ta murawa nie pozwala uprawiać futbolu

Trener gdynian po ostatnim gwizdku starał się szukać usprawiedliwienia takiej postawy swoich podopiecznych. Podkreślił kilka razy, że drużynie nie pomagało w osiągnięciu celu boisko.

- Niestety, boisko nam dziś nie sprzyjało, dlatego uprościliśmy grę. Wyjaśniliśmy sobie pewną kwestię, że nasza murawa nie pozwala uprawiać futbolu w żaden sposób. Nie wiem jak FIFA może ją oceniać na maksymalną liczbę punktów, ta płyta powinna być wymieniona. Po rozgrzewce nie nadawała się do gry. Uważam, że mamy boisko, które nie preferuje naszego stylu gry - denerwuje się Smółka.

Zdaniem szkoleniowca, jego drużyna ma też problem ze... wzrostem piłkarzy. Smółka narzekał na niski zespół.

- Cały czas przygotowujemy się do gry w piłkę. Nie mamy wysokiego zespołu - Michał Nalepa, Janota, Maksymilian Banaszewski, Luka Zarandia czy Rafał Siemaszko - długo można wymieniać. Nie mamy piłkarzy do wysokiego, prostego grania - tłumaczył Zbigniew Smółka.

Opiekun piłkarzy z Gdyni dodał, że to było bolesne spotkanie z ekstraklasą. Po serii dość udanych sparingów w okresie przygotowawczym, pierwsze spotkanie w lidze okazało się dużym rozczarowaniem zarówno dla drużyny jak i samych kibiców.

- Wierzę, że niedługo piłka się obroni i udowodnimy to, że ma obrany przez nas plan ma sens. Będziemy dalej szli w założonym przez siebie kierunku, bo były też i dziś dobre momenty. Spotkanie z ekstraklasą okazało się brutalne. Mieliśmy zbyt dużo bojaźni, gdy przeciwnik dochodził do stałych fragmentów gry. Bardzo dużo tego ćwiczyliśmy. W grach kontrolnych udało nam się nie dopuszczać przeciwników do takich sytuacji. Dziś jednak straciliśmy w ten sposób dwie bramki - wyjaśnia Smółka.

Trener żółto-niebieskich prosił też dziennikarzy i kibiców, by ci nie winili za porażkę jego zawodników.

- Musimy to jednak przyjąć. Porażkę biorę dzisiaj na siebie. Boisko niestety nie sprzyjało nam dzisiaj w realizacji naszego stylu gry - dodał Smółka.

Teraz Arkę czeka rywalizacja z Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie to zaplanowane zostało na sobotę, 16 lutego (początek pojedynku o godz. 18).