Zawody wspinaczkowe Young Spiders wracają. Trzy dni rywalizacji na Tribloku [zdjęcia]

Odbędą się one w dniach 25-27 stycznia, od najbliższego piątku do niedzieli, pod znanym już szyldem Young Spiders. Ciągle można zapisywać się za pośrednictwem witryny https://competit.#pl/w/7779/ i zgłosić swój akces do startu w jednej z czterech grup do wyboru.

Zawodnicy i zawodniczki do pokonania będą mieli 25 boulderów w skali trudności od T1 do T5+ i w czasie 2,5 godziny. Ilość prób jest dowolna. Cały cykl Young Spiders tym razem składał będzie się z trzech różnych edycji, po których zakończeniu wyłonieni zostaną zwycięzcy w klasyfikacji generalnej. Nagrody przewidziane są także dla triumfatorów poszczególnych zawodów. W piątek rywalizacja rozpoczyna się o godz. 16, w sobotę o godz. 10, a druga grupa o godz. 15, w niedzielę o godz. 15.