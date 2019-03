Zarząd Morskiego Portu Gdynia w obecności ministra podpisał z wykonawcą umowę na budowę nowego terminala promowego. Prace budowlane ruszają

Stało się to w obecności Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz parlamentarzystów, Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Janusza Śniadka. Politycy podkreślali, że budowa terminalu promowego ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki.

- To niezwykle ważny dzień dla portu w Gdyni, który po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat realizuje tego typu inwestycję, na taką skalę i z takim rozmachem - mówi minister Marek Gróbarczyk. - Jest to otwarcie wielkich inwestycji, które mają nastąpić w Gdyni. Dalsza część będzie kontynuowana poprzez budowę Portu Zewnętrznego, co nastąpi - mam nadzieję - w najbliższych latach.

Teren pod przyszły terminal promowy już przygotowano do przekazania wykonawcy, wyburzając znajdujących się na nim budynki. Prace wkrótce ruszą, a ich koszt w efekcie rozstrzygniętego przetargu oszacowano na 281 milionów złotych. Terminal wyposażony zostanie m.in. w rampę uniwersalną, pozwalającą przyjmować różne typy promów o długości do 240 metrów. Będzie dogodnie skomunikowany z międzynarodowym układem komunikacyjnym. Zmodernizowanymi, poszerzonymi i rozbudowanymi dzięki wysiłkom samorządu i portu ulicami Polską, Janka Wiśniewskiego i Trasą Kwiatkowskiego kierowcy swobodnie wyjadą z niego na obwodnicę Trójmiasta i dalej na autostradę A1.

- Terminal promowy w porcie Gdynia powstanie na zakończeniu Nabrzeża Polskiego i w pobliżu Nabrzeża Fińskiego, w okolicach kapitanatu portu i dworca morskiego – mówi Adam Meller, prezes portu. - Będzie miał charakter publiczny, co oznacza, że operował będzie na nim nie tylko jeden operator. Jeżeli chodzi o harmonogram prac, to sądzimy, że końcówka roku 2021 będzie momentem, kiedy będziemy mogli na tym terminalu odprawiać pierwszych pasażerów i ciężarówki.

Prezes Adam Meller dodał, że wyłonienie operatorów odbędzie się w formie przetargu, ale dopiero po sfinalizowaniu inwestycji. Towarzyszyły jej będą inne prace, jak przebudowa układu drogowego, który prowadził będzie do terminala. Inwestycja zwiększy możliwości przeładunkowe. Łatwiejsze będzie wpływanie i wypływanie promów z portu, co z kolei skróci czas trwania rejsów.

- Inwestycja spowoduje możliwość łatwiejszego manewrowania promami, obsługi większej ich liczby oraz jednostek o większym tonażu - mówi Piotr Plichta, dyrektor kontraktu. Operacje związane z zawinięciem promu od rozpoczęcia cumowania do jego odejścia nie przekroczą 120 minut.

Dalsze szczegóły inwestycji zdradził Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

- Projekt przewiduje budowę terminala wraz z infrastrukturą towarzyszącą - mówi Grzegorz Dyrmo. - Mowa tutaj o budynku dworca, galerii komunikacyjnej, magazynach z funkcją składu celnego, parkingach, placu check-in dla samochodów zarówno ciężarowych jak i osobowych oraz obszarze general cargo do obsługi naczep intermodalnych. Przebudowie poddany zostanie również układ komunikacyjny do wschodniej części Portu Gdynia w rejonie Węzła Ofiar Grudnia 70. Dodatkowe pasy ruchu oraz wydłużenie istniejących zwiększą przepustowość drogową i usprawnią procesy transportowe. Dla pasażerów przewidziany jest osobny obszar terminala, tzw. galeria pasażerska wraz z ruchomym łącznikiem, który zapewni sprawne przemieszczanie się pomiędzy promem, a galerią. Wszystkie te elementy w sposób kompleksowy zapewnią profesjonalną obsługę zawijających do nas promów. Dzięki tej inwestycji Port Gdynia zyska nowoczesną, uniwersalną infrastrukturę, która w odróżnieniu od obecnego terminalu, posiadać będzie możliwości transportu towarów również koleją.