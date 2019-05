Zalany telefon, pęknięty wyświetlacz? Co zrobić z uszkodzonym smartfonem?

Uszkodzenia mechaniczne telefonu – na co uważać?

Doświadczenia użytkowników pokazują, że „najsłabszym ogniwem” telefonu często okazuje się wyświetlacz. Instalowane w smartfonach ekrany o dużych przekątnych zapewniają doskonałą jakość obrazu i ogromne możliwości, ale jednocześnie są elementami dość delikatnymi. Zbita szybka to jedno z najpopularniejszych mechanicznych uszkodzeń telefonu. Do zniszczenia wyświetlacza może dojść nie tylko w wyniku upadku – powierzchnię ekranu mogą uszkodzić również klucze, monety i inne metalowe przedmioty, które nosisz w kieszeni spodni czy w torebce. Po zakupie nowego telefonu warto umieścić na ekranie dodatkową szybkę z wytrzymałego szkła. Niestety, nawet tak zabezpieczony ekran może ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji samodzielna wymiana zbitej szybki często okazuje się po prostu zbyt kosztowna, a telefon ląduje na dnie szuflady.

Bardzo często do uszkodzenia telefonu dochodzi w wyniku jego zalania lub zamoczenia. Na rynku dostępne są telefony wyposażone w wodoszczelne obudowy – nie jest to jednak często spotykane rozwiązania. Najpopularniejsze modele smartfonów źle znoszą kontakt z rozlaną wodą, kawą czy herbatą. Wilgoć, która przeniknęła do środka telefonu, może doprowadzić do korozji metalowych elementów. Może również spowodować zwarcie, które uszkodzi elektronikę znajdującą się wewnątrz telefonu. Dlatego po zalaniu należy natychmiast wyłączyć urządzenie i (jeżeli istnieje taka możliwość) wyjąć baterię. Zalanego telefonu nie wolno podłączać do ładowarki czy komputera. Jak „uratować” zamoczone urządzenie? Najpopularniejszy „domowy sposób” polega na umieszczeniu telefonu w misce z ryżem, który dzięki swoim higroskopijnym właściwościom ma „wyciągnąć” wodę z wnętrza smartfona. Eksperci podważają skuteczność tego sposobu. Zdecydowanie odradzają również osuszanie telefonu za pomocą suszarki – strumień gorącego powietrza może stopić plastikowe elementy. Do podobnych uszkodzeń może dojść w wyniku umieszczenia telefonu bezpośrednio na grzejniku. W przypadku zalania najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnego serwisu.