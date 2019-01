Zakończył się Dialog Techniczny w sprawie budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni [wizualizacje]

Zakończono dialog techniczny, który był ważnym etapem przygotowującym do tej wielkiej inwestycji. Udział w nim wzięło trzynaście podmiotów z różnych branż.

Celem dialogu technicznego było pozyskanie informacji od potencjalnych interesariuszy projektu odnośnie koncepcji projektu budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim najnowszych, najkorzystniejszych oraz najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych. Wypracowane koncepcje przekazywane były bezpośrednio do biura projektowego, zajmującego się przygotowaniem korekty ostatecznej wersji dla Portu Zewnętrznego. Ta potężna inwestycja kosztować może nawet kilka miliardów złotych. Zarządcy portu uznali jednak, że jej realizacja jest koniecznością, aby utrzymać konkurencyjność w basenie Morza Bałtyckiego.

- Budowa Portu Zewnętrznego to kluczowa inwestycja wpisująca się w Program Rozwoju Polskich Portów Morskich do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - To również największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, której celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w regionie Morza Bałtyckiego. Jako załoga Portu Gdynia jesteśmy wszyscy w pełni zdeterminowani do skutecznego wdrożenia tego ambitnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w życie.

Przypomnijmy tylko, że koncepcja budowy Portu Zewnętrznego jest podstawą do jego sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestycja wzmocni potencjał przeładunkowy i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że w mijającym właśnie roku Port Gdynia znów pobił rekordy przeładunków, przekraczając poziom 23 mln ton. Zdaniem jego zarządców daje to solidną podstawę i potwierdzenie, że obrana ścieżka rozwoju jest właściwa. Nowa inwestycja to nie tylko port i infrastruktura służąca lepszej komunikacji z centrum Polski. To także ocena warunków środowiskowych i ekologicznych akwenu na którym ma powstać Port Zewnętrzny.

W ramach przygotowań do wbicia przysłowiowej pierwszej łopaty prowadzony jest m. in. monitoring przyrodniczy przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak można usłyszeć w gdyńskim porcie, wykonywane są też inne, bardzo istotne badania związane choćby z modelowaniem hałasu, jaki może emitować nowy port, aby maksymalnie ograniczyć lub wręcz wyeliminować jego emisję na dzielnice mieszkalne i biurowe, głównie Śródmieście. Jest to niezwykle istotne, bo w swoim podstawowym założeniu Port Zewnętrzny to jednocześnie koncepcja budowy „green and smart port” - czyli portu ekologicznego. Według założeń inwestycja ma być gotowa w 2026 roku.