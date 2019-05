Zakaz wprowadzania psów na plaże, można za to dostać srogi mandat. Na szczęście są alternatywy ZDJĘCIA

Zbliżające się lato i coraz cieplejsza pogoda sprawiają, że chętniej wychodzimy na spacery i przebywamy na świeżym powietrzu.

Z uwagi na komfort, wygodę i ostatnimi czasy również bezpieczeństwo plażowiczów, jak co roku na spacery po miejskich plażach z psami poczekamy do września. Obecnie wyprowadzanie ich na piaszczyste fragmenty wybrzeża grozi ukaraniem mandatem przez policję, lub straż miejską.

Istnieje jednak wiele alternatyw - miejsc, gdzie będziemy mogli pójść z psami. Tam nasi przyjaciele czują się najbardziej naturalnie, wspólnie bawiąc się z innymi czworonogami.

Na terenie Gdyni działają dwie “psie plaże”, dostępne przez cały rok. Pierwsza z nich zlokalizowana jest w Orłowie, pomiędzy wejściem na kąpielisko nr 18 a 19. Dostać się tam możemy poprzez ścieżkę prowadzącą wzdłuż Parku Kolibki. Jest to dobrze oznakowany stumetrowy odcinek brzegu, który niezależnie od pory roku czy dnia jest zawsze dostępny dla psów i ich właścicieli.

Niedaleko psiej plaży, przy alei Witolda Kukowskiego, tuż przy wejściu na kąpielisko znajduje się także ogrodzony wybieg dla psów z torem do agality, czyli sportu wykorzystującego sprawność i refleks psa. Do dyspozycji czworonogów są: poprzeczki do przeskoków, pochylnie skośne, tyczki do slalomu, równoważnia czy tunel.