Zaćma to problem pacjentów w różnym wieku. Gdzie możemy wykonać zabieg usunięcia zaćmy?

Pacjenci cierpiący na kataraktę narzekają na stopniowe pogorszenie się widzenia, w tym brak ostrości i zaburzenia prawidłowego odbioru kolorów. Obraz jest najczęściej zmętniony. Powodem takiego stanu rzeczy jest degeneracja naszej soczewki, która ogniskuje światło i przyczynia się do powstawania obrazu. Powszechnie sądzi się, że choroba dotyka przeważnie ludzi w wieku podeszłym. Nie jest to do końca prawdą. Jakie są więc czynniki ryzyka wystąpienia zaćmy? Postanowiliśmy zasięgnąć opinii u specjalistów.

- W 70 procentach przypadków zaćma dotyka ludzi starszych - informuje dr n.med Barbara Krupa-Szafran, specjalista w dziedzinie okulistyki i ordynator Oddziału Okulistyki w Wejherowie. - Natomiast bardzo ważnym czynnikiem ryzyka są kwestie genetyki. Spotykamy bowiem ludzi młodych, którzy mają zaćmę w wieku 30 - 40 lat i często taka sytuacja powtarza się w ich rodzinie. Sam wiek nie decyduje w zupełności, ponieważ są seniorzy, który nie mają tego typu problemów. Oczywiście wraz z wiekiem starzeje się cały organizm, także soczewka. Dochodzi wtedy do pierwszych objawów zaćmy, czyli utraty jakości widzenia i zacierania się kolorów.

Skuteczną metodą leczenia jest wprowadzenie nowej, sztucznej soczewki. Jest to obecnie złoty środek walki z zaćmą, który jest jednocześnie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tylko w 2017 roku w ramach świadczeń wykonano przeszło 300 tysięcy takich zabiegów. Podstawowym problemem pozostaje jednak czas oczekiwania. Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, musimy liczyć się z koniecznością oczekiwania w często długiej kolejce. Skierowanie do leczenia szpitalnego wystawia okulista.

Gdańsk

Najwięcej zabiegów usunięcia zaćmy przeprowadza Szpital św. Wojciecha w Gdańsku. Tutaj każdego roku leczy się pod tym kątem aż 1700 - 1800 pacjentów.

- Zaćmy operujemy na Oddziale Okulistycznym w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku metodą fakoemulsyfikacji (obecnie obowiązujaca). Aktualny czas oczekiwania wynosi od 2 do 2.5 roku - informuje Katarzyna Brożek, rzecznik prasowy spółki COPERNICUS Podmiot Leczniczy.

Metoda fakoemulsyfikacji polega na usuwaniu starej soczewki przy pomocy ultradźwięków.

Z kolei w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego na leczenie poczekamy 1 - 1,5 roku. Jakie czynniki wpływają na kolejkę?

- Jest ona dłuższa niż w innych szpitalach, ponieważ, prócz zaćmy, Klinika UCK wykonuje najtrudniejsze zabiegi okulisyczne, które nie są wykonywane nigdzie na Pomorzu: operacje odwarstwienia siatkówki, witrektomie z usuwaniem ciał obcych wewnątrzgałkowych, najcięższe zabiegi pourazowe, przeszczepy rogówki, operacje jaskry czy operacje z zakresu okulistyki dziecięcej - informuje dr n. med, Leopold Glassner, ordynator Kliniki Okulistyki UCK.

Gdański ośrodek przeprowadza około 1300 - 1400 zabiegów usunięcia zaćmy rocznie.

- W większości operujemy zaćmy powikłane ciężkim stanem oka lub obciążone schorzeniami ogólnymi. Dlatego też wskazany jest na ogół 2-dniowy pobyt w szpitalu. Operacja jest przeprowadzana najnowocześniejszą metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem implantu soczewkowego. Większość pacjentów po południu w dniu zabiegu wychodzi do domu - dodaje dr n. med, Leopold Glassner.

Zabiegi w zakresie soczewki wykonuje również 7 Szpital Marynarki Wojennej. Zgodnie z wykazem Narodowego Funduszu Zdrowia pierwsze zapisy są możliwe we wrześniu 2021 roku.

Gdynia

W Gdyni możemy skorzystać z usług kilku placówek, które mają w swojej ofercie zabieg wszczepienia soczewki.

Oddział okulistyczny w redłowskim Szpitalu zapisuje pacjentów na wrzesień 2020 roku. Nieco wcześniej, bowiem w marcu przyszłego roku, zostaniemy zoperowani w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Laguna Medical przy Placu Kaszubskim. Pod tym względem wygrywa jednak NZOZ „Przychodnia Dąbrowa - Dąbrówka” przy ulicy Sojowej. Tutaj wyleczymy zaćmę już w sierpniu 2019 roku.

Wejherowo

W wejherowskim Oddziale Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy na zabieg zaćmy poczekamy około roku. Od 1 stycznia zabiegi są prowadzone w systemie jednodniowym.

Najczęściej po operacji, jeżeli nie będzie przeciwwskazań, pacjent jeszcze tego samego dnia może opuścić placówkę medyczną. Musi natomiast początkowo na siebie uważać. Specjaliści i lekarze zalecają, aby po wprowadzeniu nowej soczewki przynajmniej przez jakiś czas nie forsować się fizycznie, czyli nie dźwigać ciężarów, czy też nie uprawiać sportów, które wymagają znacznego wysiłku.

- Po zabiegu pacjent powinien przestrzegać pewnych zasad postępowania. Uprzedzamy, że przez około miesiąc powinien prowadzić spokojny tryb życia. Nie dźwigać, nie przeciążać się, nie jeździć samochodem, ponieważ oko jest bardzo wrażliwym narządem - mówi dr n. med. Barbara Krupa-Szafran.

Prywatna pomoc. Szybciej ale kosztowo

Jeżeli zależy nam na czasie, możemy skorzystać także z prywatnego sektora. W takim wypadku jednak musimy się liczyć ze znacznymi kosztami sięgającymi od dwóch do nawet czterech tysięcy złotych.