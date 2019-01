Zabójstwo 91-latki w Gdyni. Zatrzymany jej 31-letni sąsiad. Staruszka mogła zostać uduszona

Fakt odnalezienia przez rodzinę w sobotę ciała 91-latki w jej mieszkaniu na gdyńskim Oksywiu potwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” asp. szt. Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Z tego co udało nam się ustalić, choć przyczynę śmierci ustalić pozwoli dopiero sekcja zwłok, to wszystko wskazuje, że staruszka została uduszona. W związku z tragedią zatrzymany został 31-letni sąsiad kobiety. Jak na razie nie przedstawiono mu jednak żadnego zarzutu, a śledczy nie informują na temat jego roli w sprawie ani o tym czy jest on podejrzewany o dokonanie zbrodni.

