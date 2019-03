Za nami kolejna odsłona warsztatów tworzenia z gliny w Gdyńskim Centrum Filmowym [zdjęcia]

„Gdyńska radość tworzenia” to cykliczny projekt, podczas którego uczestnicy zajęć mają możliwość dania upustu swojej wyobraźni i artystycznym aspiracjom. W ostatnią sobotę w Galerii Gdyńskiego Centrum Filmowego pojawiły się świąteczne jajeczka, zajączki i kwiaty. Zajęcia trwały przez godzinę, jednak zostały zorganizowane w trzech grupach.

- Każde zajęcia są zaplanowane tematycznie. Na sobotnich warsztatach będziemy tworzyć w klimacie wielkanocnym, ponieważ idzie wiosna. Oczywiście każdy może realizować własne pomysły, ale trzeba wpasować się w tematykę, która jest właściwie niewyczerpana. Były ryby, zwierzęta, kwiaty i różniejsze drzewa. Na następnych, czerwcowych zajęciach będzie tworzyć psy i koty – powiedziała Grażyna Szymańska – Błaszczyk, sama jest mieszkanką Małego Kacka i od 4 lat prowadzi zajęcia z tworzenia ceramiki. Pracy z gliną nauczyła się samodzielnie i teraz stara się przekazać dalej swoje doświadczenia.

Pani Grażyna przyznaje, że zawsze próbuje mieszać pokolenia. Na jej warsztaty przychodzą zarówno seniorzy, jak i dzieci i młodzież, ale pojawiają się też rodzice. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Wszystko to sprawia, że panuje tu niezwykle rodzinna atmosfera. Na zajęcia przychodzi średnio około 40 – 50 osób.

-Jest to moja wielka pasja. Chcę, aby ludzie zapoznali się z gliną i procesem tworzenia. Zobaczyli, że nie trzeba ciągle kupować chińskich gotowców, ale można również własnymi rękami coś stworzyć. Prace nie są perfekcyjne, ale właśnie dlatego mają duszę i mogą się podobać - powiedziała Grażyna Szymańska.

Po zakończonych zajęciach prowadząca zabiera wszystkie owoce pracy twórczej do domu i rozpoczyna proces szkliwienia. Najpierw dzieła są wypalane w piecu, gdzie panuje temperatura 1050 stopni Celsjusza. Następnie przedmioty są malowane i przyozdabiane, a potem ponownie trafiają do pieca. Na samym końcu trafiają ponownie do twórców.

Pani Grażyna podkreśla, że jeżeli byłaby taka możliwość to z przyjemnością poprowadziłaby warsztaty z większą częstotliwością. Podobny entuzjazm wykazują także uczestnicy. Na sobotnie zajęcia zgłoszenia były przyjmowane właściwie do ostatnich godzin, a liczba chętnych była wręcz większa od tej zaplanowanej.

Kolejne warsztaty odbędą się za trzy miesiące. Na wydarzenie można zgłaszać się drogą mailową bądź telefonicznie. Wzięcie udziału w warsztatach kosztuje 10 zł.